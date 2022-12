Bertrix : La chapelle de La Maljoyeuse retrouve son lustre d'antan entre Linglé et la Morépire

Depuis quelques années, elle faisait "triste mine" sur cette route qui conduit au site de la Morépire en venant d’Herbeumont. Mais grâce à trois passionnés bénévoles, elle vient de retrouver à la fois ses belles couleurs ardoisées extérieures et ses témoins intérieurs. Christian Navarre, Jean-Marie Poncin et Francis Kimmes n’ont pas ménagé leurs efforts et offert gracieusement leur talent pour que cette chapelle de 1886 redevienne un témoin de ce passé ardoisier digne de ce nom.

"Appelée chapelle de la Maljoyeuse ou chapelle Lamotte, ce bâtiment fut financé par une famille portant ce patronyme soit sous forme de liquidité ou du don d’un terrain," a souligné l’échevin Michel Hardy lors de son inauguration dimanche passé . "Respectons une minute de silence à l’égard de toutes les familles qui ont participé à l’expansion de cette industrie. Un lieu et une époque qui incitaient les Scailtons à se signer devant cette chapelle le matin en passant pour se placer sous la protection de Sainte – Barbe et le soir, harassés, ils faisaient le signe de croix pour remercier le ciel de les avoir maintenus en vie. C’est le regretté poète et écrivain régional Marcel Leroy qui conte ces gestes."

À l’issue de cette inauguration, le père Joseph procéda à la bénédiction de ce témoin du passé ainsi rénové.