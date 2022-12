Poignardé dans le dos lors d’une soirée à Bertrix

À l’origine, une dame qui tombe inconsciente. D’après son compagnon, l’occupante des lieux lui a alors versé de l’eau en bouche pour la réveiller. Sa compagne inanimée s’étouffant, il a repoussé la Bertrigeoise, afin de la sauver. Celle-ci est revenue à la charge en le poignardant dans le dos.

D’après la Bertrigeoise, elle a appelé les secours ce qui n’a pas plu au compagnon qui l’aurait frappé à trois reprises. Pour se défendre, elle a pris un couteau et lui a donné un coup dans le dos…

L’homme, en sang, s’est échappé dans la rue et a appelé la police. Il s’en sortira heureusement bien, avec une plaie d’un centimètre sur l’omoplate, ne nécessitant aucune hospitalisation.

Les deux protagonistes présentaient plus de 2 gr d’alcool/litre de sang ! C’est dire la quantité d’alcool qui a été bue ce soir-là.

12 et 6 mois de prison requis

Tous deux comparaissent devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau en tant que prévenus et victimes.

Si dans un premier temps, la dame devait répondre de tentative de meurtre, le Ministère public estime que les faits doivent être requalifiés en coups et blessures. Me Paul-Emmanuel Ghislain, avocat de la Bertrigeoise, acquiesce: "A aucun moment, elle n’a eu l’intention de tuer qui que soit, si elle l’avait voulu, elle est particulièrement maladroite parce qu’il est resté en forme malgré les coups de couteau. "

La substitute a requis 12 mois de prison pour la dame et six mois de prison pour le monsieur, sans s’opposer à un sursis probatoire dans les deux cas.

Pour la dame, Me Ghislain plaide la légitime défense et l’excuse de provocation. "Monsieur est à l’origine de la dispute. On ne tape pas sur une femme parce qu’on n’est pas content qu’elle appelle les secours, sermonne-t-il. Madame s’est déjà fait taper dessus par un mâle dominant dans son passé. Quand on a son vécu, il faut comprendre qu’à un moment donné, on en a marre."

Me Lyse Thirion, avocate du monsieur, plaide également son acquittement, en arguant du doute (à part deux témoins, amis de madame, rien ne prouve qu’elle aurait été frappée) et de l’état de nécessité. "Il n’a eu d’autres choix que de repousser madame, pour sauver la vie de sa compagne. "

Le jugement sera rendu le 10 janvier.