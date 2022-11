Décédé ce mardi 15 novembre, l’ancien échevin Léon Jérouville a marqué la vie communale de Bertrix

Échevin et conseiller communal

Léon Jérouville fut aussi une figure emblématique de la vie communale de sa cité. Élu en 1976 comme conseiller, il remplaça feu Aimé Laurent en tant qu’échevin. De 1982 à 1988, il fut échevin des Travaux et de l’Environnement. Avec deux réalisations dont il était particulièrement fier: la mise en route du premier parc à conteneurs belge sur le site du Rouvroux et la construction de la maison AVJ (Aide à la Vie journalière)

.De 1988 à 1994, il siégera comme conseiller dans la minorité. Conseiller communal de nouveau de 2000 à 2006. Il ne se représentera plus lors des élections de 2012. Outre ses fonctions de conseiller ou d’échevin, Léon siégera également comme conseiller CPAS et président du Foyer bertrigeois. Fort de son expérience au sein de l’exécutif communal, c’est tout naturellement qu’il se tournera également vers le Conseil consultatif communal des Aînés.

Une vie associative bien remplie

En dehors de ses différentes responsabilités politiques, Léon Jérouville n’abandonnera pas pour autant son implication associative. C’est ainsi qu’on le retrouvera notamment avec son épouse Annie Lebichot au sein de la troupe théâtrale ou au cabaret orgeotois. Tant pour fouler la scène ou répartir les différentes tâches afférentes à cette activité.

Mais Léon Jérouville et le football, ce fut aussi une longue histoire d’amour. Avec son gabarit de rugbyman, c’est entre les perches qu’on le retrouvera durant de nombreuses années tant à Ochamps, à Saint-Pierre ou encore à Petitvoir ou Wellin. Sans oublier son club de cœur d’Orgeo. On l’a même un jour comparé au gardien Lev Yachine dans ses jeunes années à Ochamps. "Pour son maillot noir, ses gants noirs et sans doute un peu son talent", nous confiait son fils Jean-Yves. Une passion qu’il poursuivra jusqu’il y a peu pour suivre notamment les jeunes pousses du club. Mais aussi pour encourager ou accompagner ses nombreux petits-enfants dans différentes disciplines sportives.

Il évoquait aussi souvent en famille l’honneur d’avoir notamment rencontré Eddy Merckx en 1960. Passionné aussi de cyclisme avec des attachements particuliers pour Arnaud de Lie et Remco Evenepoel.

La liturgie des funérailles aura lieu ce vendredi 18 novembre à 14h en l’église décanale de Bertrix.