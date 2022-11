Entouré des représentants militaires, civils et des membres du Conseil communal des enfants, le bourgmestre Mathieu Rossignol a insisté sur ce devoir de mémoire: "Chers enfants du conseil communal, c’est vers vous que je voudrais me tourner pour vous redire le rôle très important que vous aurez à tenir dans les années proches afin de ne jamais abandonner ce devoir de mémoire si cher à nos cœurs, si précieux pour encore et toujours tirer les leçons du passé, si indispensables pour ne pas tomber dans des pièges politiques qui suscitent les guerres. Aujourd’hui donc, enfants, parents et vous toutes et tous ici présents, ne lâchons rien ! Vous les enfants et les jeunes, le monde de demain vous appartient. Faites-en un univers de paix, non de sang et de larmes !"

Cérémonie clôturée par les hymnes national et européen avant que tous se retrouvent au Bertrix Hall pour le verre de l’amitié et du souvenir.