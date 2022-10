C’est le même individu qui est poursuivi pour des faits de mœurs sur des jeunes filles dans une salle de gym à Florenville et pour avoir harcelé l’une d’entre elles. Ces faits sont en instance d’être jugés à Arlon.

L’homme a avoué ces faits en les minimisant, mais il est jusqu’à présent présumé innocent.

« Une véritable persécution de la victime »

L’affaire instruite a été résumée par le représentant du ministère public, le procureur Dimitri Gourdange: "Vous avez eu une relation intime avec la victime qui a été particulièrement courte puisqu’elle n’a duré que cinq jours. Or, vous l’avez harcelée par l’intermédiaire des réseaux sociaux pendant six mois, allant même jusqu’à lui faire un chantage au suicide. Ce que vous avez fait, c’est de la persécution. Votre ex a déposé plainte à trois reprises entre août 2021 et janvier 2022. Il a fallu qu’on vous assène une sérieuse mise en garde pour que les choses se calment. Votre casier comporte des condamnations pour des faits d’alcoolémie et de harcèlement."

Le représentant du ministère public a requis quatre mois de prison et 800 € d’amende.

L’homme s’est perdu dans des explications nébuleuses, prétendant qu’il n’avait fait que répondre à des provocations de la victime.

Sa situation est pour le moins précaire. Au chômage et en surendettement, le Bertrigeois ne reçoit 60 € par semaine pour survivre.

Son avocat, Me Sylvain Danneels, s’est plaint d’un dossier instruit à la va-vite et a demandé des devoirs d’enquête supplémentaires, dont l’analyse des 72 messages et appels envoyés par la victime au prévenu.

"Mon client a cru que la relation allait pouvoir reprendre, plaide l’avocat. Quel est le rôle de chacun dans ce jeu ? Je vous demande de l’acquitter ou de lui accorder une suspension du prononcé."

Jugement le 15 novembre.