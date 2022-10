Je suis fromager et je vis dans les Pyrénées à une quarantaine de kilomètres de Lourdes. Là-bas, je fabrique et je vends du fromage avec ma soixantaine d’ouvriers. Pour moi, fromager, c’est deux métiers. C’est une passion, mais au-delà de la passion, c’est aimer les gens et leur servir un fromage qu’ils vont aimer. Et si ce week-end, j’ai débarqué à Acremont, c’est pour répondre à un appel de Peter et Barbara De Cock qui organisent leur concours dans leur bergerie. Quand j’ai compris leur projet de remettre en place une race locale et de l’expliquer à d’autres au travers de formations, je me suis dit qu’il fallait y aller.

En tant que fromager globe-trotter, quelle est réellement votre mission ?

C’est de vendre et faire connaître le fromage qui vient d’un peu partout dans le monde et surtout de France. Je n’aime pas trop mettre en évidence le fromage que je fabrique parce que j’estime que le voisin travaille aussi bien que moi. Et quand je parle voisin, c’est au sens large. Pour preuve, j’adore vendre le fromage de Herve pour son goût, sa forme et son histoire liée à la barbe fleurie de Charlemagne souvent tapissée de fromage et qui obligeait ses vassaux à l’embrasser !

Vous évoquiez votre passion de partager cet art de la table au-delà des frontières. Y a-t-il des limites à votre action ?

Personnellement, je ne me suis pas fixé de limites géographiques. Il y a deux semaines j’étais à Dubaï et le mois prochain je serai à Monaco avant de rejoindre le Liban. Et pour cette destination, j’estime que le fromage amène de la convivialité et peut-être que pour eux, en ont-ils plus besoin que dans nos pays ? Je pars là-bas avec quatre de mes employés sur les soixante que compte mon entreprise.

On sent dans vos propos qu’au-delà du partage de votre métier, il y a comme une philosophie autour du fromage. Est-ce bien le cas ?

Oui, c’est tout à fait le cas. Je suis là dans mon métier pour raconter ce qui se passe dans le monde au niveau des fromages. Si le partage de cette passion permet aux gens de se rencontrer et de partager leur expérience, la partie est gagnée. Je mets aussi beaucoup l’accent sur l’authenticité en favorisant les différents terroirs et les traditions qui y sont liées. Aller vers les gens et eux, venir vers moi, c’est vraiment l’essentiel. Avec le fromage comme dénominateur commun !