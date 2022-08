Rendez-vous à Rossart dès ce mardi pour Demo Forest

Les démonstrations forestières seront désormais programmées toutes les années paires, et plus les années impaires comme précédemment; et ce pour se calquer sur un calendrier international.

Un parcours de 5 km

Le site choisi cette année, s’étend sur 120 hectares en forêt communale et domaniale de Huqueny.

Un parcours de quasi 5 km a été défini et 160 exposants seront présents. Pas moins de 20 hectares sont réservés à des espaces de chantier.

"La spécificité de Demo Forest est de pouvoir vraiment voir du machinisme en action, ce qui en fait un événement du genre unique en Europe."souligne Pascal Balleux, président du cercle Forêt/Bois au sein de Libramont Coopéralia.

Les visiteurs pourront y découvrir du matériel innovant et performant.

Demo Forest accueille aussi deux concours

Le cheval de trait, vitrine de la Foire et de la forêt, sera bien entendu présent.

Et ce pour y présenter son aide au débardage mais également pour ses autres applications comme le maraîchage et la viticulture.

Demo Forest a aussi ses deux concours; celui du Cheval de Trait et le 2e Championnats de Belgique des arboristes grimpeurs en binômes.

"Il s’agira d’élaguer en binôme mais des aspects comme l’identification des maladies ou des techniques sauvetage entreront également en ligne de compte" précise Pascal Balleux.

Tout comme la Foire, Demo Forest vise un public tout autant professionnel que familial.

Le DNF sera notamment présent pour rappeler les missions de la forêt et les règles à suivre.