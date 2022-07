La nouvelle école d’enseignement spécialisé à Bertrix verra bien le jour

Une nouvelle promesse de 660000 €

Et la nouvelle est tombée ce lundi. Un subventionnement de 660000 € va être dégagé. En 2020, une première promesse de subsides à hauteur de 963000 € avait déjà été adressée au collège provincial. Le solde sera pris en charge par la province.

Le projet pourra donc bien voir le jour.

"Ma joie est mon émotion sont immenses car c’est un projet qui me tient tout particulièrement à cœur, confie la députée provinciale en charge de l’enseignement, supervisant le dossier. Nathalie Heyard. Et pourtant, ce n’était pas gagné d’avance. On aurait pu nous reprocher d’avoir monté un cahier des charges alors que nous n’avions encore aucune promesse de subsides. Mais c’est pour ce genre de dossier que je crois en mon engagement en politique."

Une réponse à un appel de parents

Au départ, la province de Luxembourg avait entendu l’appel de parents déplorant l’absence d’un établissement d’enseignement secondaire spécialisé dans le centre de la province, et plus spécifiquement sur l’arrondissement de Neufchâteau. Une localisation du côté de Bertrix avait donc sons sens

"C’est une fierté aussi pour l’institution provinciale car le dossier a été monté par les services en interne , poursuit Nathalie Heyard. On voit aussi que la province peut toujours être utile car personne d’autres ne s’est emparé de cette demande. Je pense donc à ces jeunes qui ne devront plus faire d’énormes déplacements pour aller à l’école."

Sur papier, cet établissement sera une émanation de l’école du Val d’Aisne (Erezée). Mais il s’agira bien d’un nouvel établissement, pouvant accueillir jusqu’à 45 élèves, qui sortira de terre sur un terrain de 25 hectares cédé par Vivalia et qui a notamment été un terrain de rugby, à côté de la clinique psychiatrique de La Clairière à Bertrix. Des synergies seront possibles avec le site hospitalier voisin, pour la cuisine ou les infrastructures sportives. Mais l’école disposera bien de sa propre entrée comme entité distincte.

Ce nouvel établissement prendra place dans un écrin vert avec même un étang. La première promesse de subsides portait sur le subventionnement, à hauteur de 80%, des classes et des locaux administratifs. La seconde, confirmée ce lundi, concerne le subventionnement des ateliers et des aménagements extérieurs (à hauteur de 60%). L’incertitude étant désormais levée concernant le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’objectif reste toujours de pouvoir ouvrir cette nouvelle école à la rentrée 2024.