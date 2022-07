Tous les modèles que j’ai consultés ne vont pas dans le même sens, mais plusieurs, dont celui que je consulte habituellement pour la RTBF, prévoit une montée progressive des températures avec un pic qui devrait se situer dimanche ou lundi. Il y a une masse d’air qui remonte du sud et qui se dirige vers la France. Le Sud-Ouest de la France, en particulier, va la subir de plein fouet. Cette poche d’air chaud devrait s’arrêter une fois qu’elle atteindra Paris. Il est probable que la capitale parisienne subisse des températures caniculaires allant jusqu’à 40°, alors qu’au même moment, on ne devrait pas dépasser 28° à Saint-Hubert et peut-être 31° ou 32° à Virton. Alors oui, il va faire chaud, mais je n’envisage pas à moyen terme, de températures extrêmes sur la Belgique. Lorsqu’une masse d’air chaud se dirige vers une masse d’air froid, elles ne se mélangent pas. C’est comme l’huile et le vinaigre. Il n’est pas impossible que nous soyons sur le front au milieu de ces deux masses. Je pense qu’il fera 20° à Amsterdam le jour où il fera 40° à Paris.

Le retour de la foire agricole de Libramont est un événement très attendu après deux ans d’arrêt pour cause de pandémie. Pouvez-vous déjà prévoir les conditions météorologiques à cheval sur les mois de juillet et août?

Les prévisions à vingt jours ne peuvent être que des tendances. Pour la deuxième quinzaine de juillet, on s’oriente vers une météo agréable sans chaleur excessive. Il ne faut pas oublier qu’il fait toujours deux à trois degrés en moins en Ardenne que sur l’ensemble du territoire belge. Par contre, il est impossible de localiser les éventuels orages.

Votre point de vue semble optimiste avec un mois de juillet chaud, mais pas trop. Vous ne pensez donc pas qu’il y aura des phénomènes extrêmes?

Détrompez-vous. Même si tous les modèles annoncent un temps agréable, nous avons été confrontés à une période où il y a eu peu d’orages et le déficit de précipitations est criant. Nous allons tout droit vers une sécheresse qui obligera les autorités à prendre des mesures pour réduire la consommation.