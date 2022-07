Mika et Julien Doré ont conclu un Baudet’Stival 2022 d’anthologie (vidéo)

Le show est coloré, tantôt électrisant, tantôt attendrissant. Positif. Le concert est plein de vie. L’énergie du chanteur est communicative. Mika entre en scène de noir vêtu, fait un arrêt torse nu, passe au costume coupé nickel rose fluo, balancé d’un marcel à cœur rouge. Il terminera en pantalon bleu satiné, auréolé d’une couronne étoile en osier, lunettes rouges translucides.

" Les amis de Bertrix, venez avec moi! Je vous emmène dans un endroit où on peut danser tous ensemble. Où tout est possible. Vous me suivez? "

Trois chansons à peine que la popstar se retrouve dans la foule. C’est fou comme ses jambes en ressorts sont interminables! Littéralement, il saute partout. Les tubes coulent à flots: Time enaugh au piano, Relax, Elle me dit, Lollipop, Grace Kelly et Love Today en final éblouissant. Mika aura marqué les esprits.

Julien Doré, un petit tour en quad

Après Mika, la place est parfaitement chauffée pour Julien Doré qui arrivé sur scène en… quad. Il présente sa tournée "Aimée" (prénom de se grand-mère adorée). Doré livre tout sur scène: lui, ses émotions, ses délires, son autodérision et, surtout, son amour pour la musique. Déjanté et décalé à souhait, un brin kitch avec son rose omniprésent, ses amis panda et dino, en toile de fond… Mais encore, Simone et Jean-Marc, ses chiens… On adore. Il entame avec Le lac , Le monde a changé .

" Comment ça va, mes p’tits poulets? " Kiss, Coco Câline . " Ça va toujours? Je vais me transformer en Bruno Vandelli et je vais vous faire vivre une petite choré sympathique… " Le public suit, danse, vit. Tous ses tubes y passent. " C’est un été particulier, l’été de mes 40 ans. Cela fait 15 ans que je vis la scène… Grâce à vous. "

De nombreux morceaux des excellents Vous & moi et Aimée y passeront, pour le plus grand plaisir des fans, qui reprennent en chœur: Sublime & silence, Kiss me forever, Waf, Nous, Paris-Seychelles … Julien Doré, solaire, est certes l’un des artistes les plus iconoclastes (et sympas) de la scène française. Le concert touche à sa fin, il salue: " On vit une époque où on se pose beaucoup de questions, non? Et la musique, elle est là… On se dit qu’elle ne sert à rien ou qu’elle sert à tout. Prenez soin de vous, les amis. Surtout dans cette époque-là… "