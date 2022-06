Vivalia flirte avec un déficit de 10 millions pour l’année 2021

Les comptes définitifs de Vivalia se clôturent cependant avec un résultat net positif de 216090 €. En tenant compte des exercices antérieurs pour le secteur hospitalier, comprenant surtout le solde (50%) de la révision du financement (BMF) pour 2013 et 2014 ainsi que la régularisation de l’aide fédérale Covid pour 2020.

Pourquoi Arlon tant en négatif?

Quand on regarde dans le détail le bilan hôpital par hôpital, on constate de grandes disparités.

Le CHA à Libramont (devenue CHCA, Centre hospitalier Centre Ardenne depuis la fusion avec Bastogne au 1/7/2021), affiche un résultat net positif d’un peu plus d’un million en 2021.

L’IFAC à Marche, qui a encore fonctionné tout le 1ersemestre 2021 avec Bastogne, aligne lui aussi des chiffres positifs, de l’ordre de 214700 €. Le CUP la Clairière à Bertrix est aussi dans le bon avec + 1,1 million. En revanche, les CSL d’Arlon-Virton clôturent 2021 avec un résultat négatif de – 855000 €.

On peut être surpris par ces chiffres dans le sud de la province alors que longtemps les CSL ont été le maillon fort de l’intercommunale.

En réalité, ces chiffres à Arlon et Virton s’expliquent tout simplement par la pénurie de personnel infirmier, plus importante qu’ailleurs dans la province, pénurie qui ne permet aucun regain d’activité (on atteint le même taux d’activité qu’en 2019 avant le Covid). "L’autre facteur pour Arlon est qu’ils sont plus pénalisés par les coûts liés à la cotisation de responsabilisation , explique Anne-Laure Louis, directrice financière de Vivalia. Cette cotisation, destinée à couvrir la différence entre les cotisations versées pour les agents statutaires actifs et les montants décaissés par l’Office des pensions pour les agents retraités, a un gros impact pour les CSL à Arlon car c’est là qu’on retrouve le plus d’agents statutaires."

Sécurité informatique encore à renforcer

Ce qui impacte aussi beaucoup le bilan comptable 2021 de Vivalia, ce sont des provisions de grande ampleur. D’une part pour la cotisation de responsabilisation dont on vient de parler, mais aussi une enveloppe de 6,5 millions afin de réorganiser la structure médicale et attirer des médecins et infirmières, ajoute la directrice financière Anne-Laure Louis.

Quel sera aussi l’impact exact des coûts liés à la cyberattaque dont a été victime Vivalia?

Yves-Henri Serckx, directeur informatique, assure que l’intercommunale va encore renforcer drastiquement sa sécurité via une nouvelle génération d’antivirus. Et seules les personnes dûment authentifiées avec un login et un mot de passe, comme dans le secteur bancaire, pourront accéder au système de Vivalia.