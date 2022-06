Bertrix : une nouvelle fresque murale au Rosaire

Depuis la décision prise en mai 2021, il s’en est passé des étapes pour en arriver à la nouvelle fresque murale de 275 m2 décorant désormais la cour de l’école fondamentale du Rosaire de Bertrix. En passant par les enseignants au départ de l’action, ce sont toutes les classes du fondamental qui ont participé à la création de cette œuvre picturale très colorée. Le graphiste Mathieu Gillet est venu guider enfants et enseignants dans cette entreprise. Bertrand Roiseux et Christophe Lambert ont réparé le mur avant la décoration. Après la création sur papier et les couches de fond, les enfants ont démarré la décoration en avril dernier.