L’inconnue demeure par rapport à une tranche de subsides que pourrait verser la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le dossier est entièrement porté par la Province.

"Le projet représente au total 2,7 millions d’euros et la Fédération Wallonie-Bruxelles a déjà débloqué en 2020 un subside de 963000 €" a rappelé, devant le conseil, la députée provinciale Marie-Eve Hannard (en l’absence de sa collègue Nathalie Heyard pour raisons de santé et qui porte le dossier.)

Une demande d’un financement complémentaire, à hauteur de 60%, sur une autre tranche a été soumise à la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Un retour est attendu. Mais le dossier sur papier a déjà bien évolué grâce au travail en interne des services provinciaux.

À côté de La Clairière

Du concret a été présenté au conseil provincial par ces mêmes services. La localisation était déjà connue. Il est prévu d’installer le nouvel établissement sur l’ancien terrain de rugby à côté de la clinique psychiatrique de La Clairière à Bertrix. Cette zone de 25 ares est cédée par Vivalia à la Province.

Ce nouvel établissement secondaire, qui sera une nouvelle implantation de l’École provinciale du Val de l’Aisne (Erezée), est une réponse à un manque.

La Province avait entendu l’interpellation de parents constatant l’absence d’établissement secondaire spécialisé dans le centre de la province. Le choix de Bertrix s’était donc dégagé.

"Les enfants, suivant des cours dans l’enseignement spécialisé, et habitant dans le centre doivent pour le moment faire 01h30 de route en bus le matin et la même chose en fin de journée, souligne Laurent Guyot, du service provincial enseignement. Ce n’est pas du tout de l’ordre de la bienveillance."

45 élèves pourraient être accueillis

Le projet a donc été pensé pour répondre à un réel besoin. La capacité d’accueil prévoit 30 places de type 1 et de forme 3; à savoir pour des adolescents et jeunes adultes présentant une déficience mentale légère à modérée, et dans le cadre de l’enseignement professionnel débouchant sur une qualification.

L’apprentissage aux métiers de jardinier d’entretien et d’aide ménager/ère y sera proposé.

Il est aussi prévu en plus 15 places de type 2 et de forme 2; à savoir pour des critères de déficience mentale modérée à sévère, et dans le cadre d’une adaptation sociale et professionnelle.

Les premières esquisses du site ont été présentées au conseil provincial. L’établissement, voisin de la Clairière, aura sa propre entrée. Le projet prévoit un bâtiment principal et second local pour la pratique professionnelle "jardinier d’entretien".

Au centre du site, un vaste espace vert est prévu avec une serre en forme de dôme et un étang.

«Un dossier prioritaire»

Le chef de groupe PS (majorité), Francis Steifer, a été le premier a s’interroger sur l’attitude du collège provincial si la Fédération Wallonie-Bruxelles ne débloquait pas la deuxième tranche de subsides.

"La Fédération Wallonie-Bruxelles nous a aidés dans le montage du dossier de demande de subsides et on nous a assurés d’une subsidiation , répond le président du collège provincial, Stephan De Mul. Si cela n’est finalement pas le cas, le collège devra se positionner dans ce dossier prioritaire."

Du côté de la minorité Écolo, Brigitte Pétré se demande si 45 places suffiront à combler le manque.

En tant que Bertrigeois, Denis Collard (MR) a posé la question de synergies au niveau local. À ce sujet des pistes sont possibles tant avec Vivalia, que la commune ou les Ateliers du Saupont tout proches.

Alors que le chef de groupe MR, (minorité) Michel Jacquet demande de se poser la question d’une intervention sur fonds propres, le chef de groupe des Engagés (majorité), Elie Deblire, estime qu’il faut une réponse claire du pouvoir subsidiant.

Un premier élément de réponse est déjà arrivé en cours de séance. Car Stephan De Mul a reçu un SMS précisant qu’une décision serait prise dans les 15 jours au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le souhait des autorités provinciales est de pouvoir organiser la première rentrée scolaire en septembre 2024.