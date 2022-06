Violent car jacking vendredi en début de soirée dans une station-service de Bertrix: l’auteur des faits interpellé

Les faits se sont déroulés vendredi aux alentours de 18h à la station-service Total, rue des Corettes à Bertrix. La conductrice de la voiture était rentrée dans la station-service pour y faire quelques achats. C’est à ce moment qu’un individu remontait à pied la rue des Corettes et s’est emparé du volant en présence d’une autre personne sur le siège convoyeur. La voiture a démarré plein pot pour se diriger vers le centre de la localité. Non sans avoir éjecté la passagère quelques mètres plus bas contre une haie.