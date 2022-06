Pourtant l’affaire est plus que sérieuse puisque les deux prévenus, au centre d’une bagarre, sur fond d’alcool dans un appartement de Bertrix, risquent gros. L’homme est accusé de coups et blessures volontaires alors que la dame est poursuivie pour tentative de meurtre.

Le très long interrogatoire des deux prévenus quadragénaires, pas plus que l’audition de deux témoins, n’ont pas vraiment permis de faire la part des choses.

La responsabilité de chacun des deux protagonistes de la bagarre est d’autant plus difficile à établir que leurs versions réciproques sont radicalement différentes et que les témoins ont évité de se mouiller, ne voulant visiblement pas se mettre quiconque à dos.

Deux heures de palabre sans que la vérité n’apparaisse vraiment

Tout débute par une chaude soirée de juillet 2021 où quelques amis se retrouvent dans l’appartement de la prévenue. Les quadragénaires refont le monde en ingurgitant quelques bières et, selon certains, de l’alcool fort.

Tout d’un coup, des cris en provenance de la rue, ceux d’une femme visiblement frappée,sont entendus.

La propriétaire reconnaît la voix de son amie et lui dit de monter. La femme, l’épouse du deuxième prévenu, s’assied dans un état second et… tombe dans les pommes.

C’est à partir de ce moment que les choses se sont envenimées. Le compagnon refusant d’appeler une ambulance et voulant soigner sa femme lui-même; et la prévenue insistant, elle, pour appeler les secours.

Après les noms d’oiseaux et les insultes balancées, le prévenu a bousculé la prévenue, qui s’est emparée d’un couteau et a frappé sans atteindre très gravement sa victime. Tandis que le prévenu s’est, lui, emparé d’un chandelier de deux mètres qu’il aurait cassé sur le râble de la prévenue. L’arrivée des policiers et de l’ambulance a mis fin au à la scène.

Après deux heures de palabres, la juge Hertay a décidé de permettre aux avocats, MePaul-Emmanuel Ghislain pour l’homme et MeLyse Thirion pour la dame, d’échanger un calendrier de conclusions, avant de remettre l’affaire en continuation à l’audience du 6 septembre.