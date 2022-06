Bertrix : l’extension du PCA des Corettes sur les rails

Après neuf années de mise en route administrative, on en arrive à la réalisation de ce phasage destiné à accueillir entre 30 et 35 entreprises et la création de quelque 150 emplois.

Thomas Deremince s’est d’abord attaché à répondre à une douzaine de réclamations formulées lors de l’enquête publique. Celles-ci portaient essentiellement sur l’accessibilité, le respect du cadre de vie, la gestion des eaux, l’intégration dans son environnement actuel ou encore la mobilité et la sécurité routière. Pour chacune de ces remarques, des solutions ont été apportées afin d’y répondre.

Après cette présentation, quelques élus de la minorité ont posé certaines questions portant sur les futures expropriations, l’aménagement de pistes cyclables, le gabarit des bâtiments ou encore l’accessibilité.

À chacune de ses interrogations, Thomas Deremince a apporté les éclaircissements nécessaires. Pas de surprise donc au moment du vote: il l’a été à l’unanimité pour ce vaste projet qui arrive en fin d’un premier parcours et qui comprendra deux phases respectives d’une superficie de 5 et 8 ha.

Label Logement de Qualité

L’échevine Cécile Barras a présenté le projet "Label Logement de Qualité" dont le principal objectif est de tenter de mettre fin aux "marchands de sommeil" qui offrent des logements souvent bien en deçà du minimum requis.

"Chaque propriétaire est libre d’adhérer au label qui comporte une gradation d’une à trois étoiles et qui se traduit par l’obtention de pictogrammes et d’une attestation valable pour une durée de cinq ans, relève l’échevine. Nous invitons donc les propriétaires à souscrire à ce label dont le principal objectif est bien entendu d’améliorer la qualité des logements sur le territoire communal".

La minorité par la voix de Marc Bodson se montre assez perplexe sur les effets réels qu’une telle reconnaissance pourrait avoir sur les propriétaires malveillants.

Jean-Pierre Graisse (min.) s’interroge sur le fait qu’une telle reconnaissance risque de faire augmenter le prix des loyers. Ce à quoi l’échevine Cécile Barras répond par la négative, soulignant qu’il existe une grille de loyers à respecter au sein de la Région wallonne.

Quant à Philippe Gotal (min.), il émet des doutes sur le fait que les propriétaires ne tiendront pas compte de ce label.

Au vote, tous sont pourtant unanimes pour reconnaître la mise en place de ce label.

Dynamisation du site de la Morépire

Attrait touristique majeur sur la commune de Bertrix, le site de la Morépire est appelé constamment à se redynamiser et offrir de nouvelles possibilités attractives pour l’accueil des visiteurs. Sans compter que certains travaux de rénovation s’avèrent plus que nécessaires.

La Commune de Bertrix a posé sa candidature dans un appel à projets "Valorisation des biens à haute valeur patrimoniale".

L’échevin Michel Hardy a donné quelques précisions sur différents aménagements à réaliser sur le site: un ascenseur, une scénographie, la rénovation du bâtiment, une salle de vidéoconférence, ou encore un parking pour personnes à mobilité réduite

Cet appel à projet permettra de financer des travaux et des aménagements qui se montent à 2820147 € avec une subsidiation à hauteur de 75%.

Unanimité au niveau du vote du projet.