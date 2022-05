Après une échauffourée dans la journée, un homme a menacé un couple à son domicile avec sa carabine Winchester calibre 12!L’agressé l’a alors roué de coups. Lorsque les policiers arriveront sur les lieux, ils découvriront un couple en état de choc, et un homme au sol, le visage ensanglanté.

Les deux individus se sont retrouvés devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau. Nous vous avions déjà parlé de cette affaire dans une précédente édition .

" J’ai eu une mauvaise idée on va dire, je regrette mon geste ", s’était excusé l’homme à la carabine.

Il est condamné à une peine de travail de 160 heures. Il écope également de 1600€ d’amende, pour laquelle un sursis de trois ans lui est accordé à condition qu’il ne commette plus d’infraction, qu’il ne consomme plus d’alcool de manière excessive et qu’il suive une formation sur la gestion de la violence.

Il avait sollicité une suspension du prononcé. "C ette mesure ne lui sera pas accordée, étant de nature à minimiser encore davantage la gravité des faits dans l’esprit du prévenu ", stipule le juge André Jordant dans son jugement.

Légitime défense

L’agressé, poursuivi pour coups et blessures, est acquitté. Pour la substitute Pascale Robert, l’homme, menacé, avait vu rouge et il avait frappé son agresseur désarmé. Elle avait requis une peine de prison.

Le juge en a décidé autrement. Il estime que le Bertrigeois se trouvait en situation de légitime défense.L’agresseur ne s’est pas laissé facilement désarmer, souligne-t-il dans son jugement. Il conçoit que la victime, pouvant craindre pour sa vie et celle de sa compagne, " ait cru nécessaire de frapper tant que le prévenu avait l’arme en main, mais aussi tant qu’il pouvait tenter de la reprendre. "

Il retient donc la légitime défense et acquitte le Bertrigeois pour les coups portés.