Bertrix : victime d'un cambriolage, il file lui-même la piste d'un suspect

Un GSM, un sac, un caméscope, de l’argent et des cartes bancaires constituaient le butin.

Le préjudicié, souhaitant en avoir le cœur net, avait posé des questions à gauche et à droite sur le possible suspect. Et il avait finalement été sonner le soir même à la porte d’un appartement à Bertrix. L’occupant avait ouvert… mais un autre homme avait alors quasi immédiatement quitté les lieux, bousculant au passage la victime du vol. Quasi tous les objets volés se trouvaient là.

Il court dans les rues de Bertrix

Le préjudicié avait alors décidé de prendre, lui-même, le suspect en chasse, en courant dans les rues de Bertrix, afin de permettre à la police de l’interpeller.

Cette "course-poursuite" s’était achevée près du complexe sportif. La victime ayant maîtrisé le suspect. Mais le suspect avait alors porté des coups à la victime tout en la menaçant de mort. La police, prévenue, avait alors appréhendé le cambrioleur présumé. Et ce dernier un trentenaire s’est retrouvé ce jeudi, toujours privé de liberté, devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau.

Il doit répondre de vol, de coup avec incapacité permanente car la victime souffre toujours d’une luxation au doigt, de menace mais aussi d’outrage envers les policiers. De plus, une détention de stupéfiantes est visée car 2,7 gr de cannabis ont été retrouvés sur le prévenu.

La défense du prévenu invoque la provocation pour les coups. Un prévenu qui dit avoir frappé la victime car il se sentait agressé. Le suspect ne reconnaît pas non plus être l’auteur du vol.

"Pour que l’excuse de provocation soit retenue, encore faut-il qu’il y ait provocation , dit Me Jean-Luc Robert, conseil de la victime du vol, partie civile. Mon client ne venait pas pour se venger mais il a réagi pour maîtriser."

Du côté du parquet, la procureur Marie Olivier ne trouve rien à redire sur l’attitude de la victime.

"Si quelqu’un provoque la scène, c’est bien le prévenu" estime-t-elle, présentant le préjudicié comme quelqu’un "resté de maître de lui "

Le casier judiciaire du prévenu ne laissant plus de possibilité de mesure de faveur ou de sursis, la procureur réclame 3 ans de prison.

«La victime a voulu se faire justice»

Du côté de la défense, MeCoralie Paul, conseil du prévenu, parle de coups involontaires d’un homme se débattant, tout en déplorant l’attitude de la victime.

"Monsieur a décidé de se faire justice lui-même alors qu’il aurait pu prévenir la police bien plus tôt, plaide l’avocate. Nous ne sommes pas au moment où la victime sort de son lit. Tout se passe vers 21h alors qu’elle a fait sa propre enquête de voisinage. Ce n’est pas pour rien qu’une loi sur la fonction de police existe."

Mais pour le reste, la défense constate effectivement que le prévenu n’a plus droit au sursis. La peine minimale de 2 ans de prison est sollicitée.

Jugement le 9 juin.