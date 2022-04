Un jeune couple a subi l’enfer avec sa voisine à Bertrix

Tout a débuté par des insultes à connotation raciste. Le couple expliquait s’être ensuite fait littéralement asperger à plusieurs reprises de seaux d’eau quand il était au jardin, y compris lorsqu’il avait de la visite.

À d’autres reprises, les époux ont constaté que des restes de pain étaient lancés de leur côté. Et parfois, ils ont retrouvé des excréments d’animaux. De la fiente d’oiseau a même été répandue sur le capot de leur véhicule. Leur voisine, qui ne causait pas forcément de soucis à d’autres personnes du quartier, avait par contre pris le couple pour cible. Ce que des témoins ont confirmé.

La police avait même fini par conseiller au couple d’installer une caméra de surveillance pour en avoir le cœur le net sur les agissements de la voisine.

Elle affirmait que ses voisins se déguisaient

Et le mois dernier, la voisine âgée de 71 ans s’est retrouvée devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau pour répondre de faits harcèlements étalés sur une période de 2017 à 2021. Une septuagénaire, se déplaçant en chaise roulante et qui n’a quasi plus de voix.

Mais la prévenue niait tout ce qui lui était reproché.

" Ils n’ont jamais su me voir " avait-elle expliqué au sujet de ses voisins constitués parties civiles.

La septuagénaire, alors que les images prises par la caméra pouvaient lever toute équivoque, a avancé que ses voisins s’étaient déguisés… pour lui ressembler. Elle avait aussi une explication pour les jets en tout genre.

" Madame dit que ce sont les pies et les corneilles qui sont responsables " avait rappelé Me Émilie Romain, conseil du jeune couple.

Du côté la défense, Me Didier Bernard, avocat de la septuagénaire, déplorait le recours à la caméra de surveillance en dehors du cadre de la "loi caméra". Plus largement, le conseil avait plaidé le doute pour demander l’acquittement.

Le jugement est tombé. Le tribunal, suivant en ce sens aussi le parquet, estime que les éléments concordent pour ne laisser aucune place au doute par rapport à du harcèlement. Le jugement ne retient pas non plus un non-respect de la "loi caméra". La septuagénaire est condamnée à quatre mois de prison avec sursis et à une amende totale de 2400 euros.