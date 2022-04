Jean-Paul Ansay, trésorier du SI a fait état de l’avancement des projets VTT . "Nous sommes en possession de quatre circuits VTT de 20km, 32 km, 43 km et 65 km. Cela en collaboration avec le Cyclo Club Bertrix et des marchands et/ou loueurs de VTT. Cela en accord avec le DNF. Mais nous sommes face à un travail assez lourd vu le dispersement des propriétaires et surtout des terrains en indivision. Un travail que nous poursuivons",a-t-il relevé.

La photothèque est en cours de mise à jour. Le travail sera terminé pour juillet.

Un chemin de l’ardoise dans les cartons

Plusieurs projets pour ces trois années ont été mis sur la table lors de cette assemblée générale. Parmi eux, on relèvera celui qui consiste à placer des panneaux à l’entrée de villages qui ont une spécificité patrimoniale ou autre.

Il fut aussi question de la création pour le cimetière de Luchy d’un sentier fléché reliant le centre de Bertrix à ce site de mémoire.

Le syndicat d’initiative proposera des rallyes pédestres avec guidages ou des circuits VTC avec animations. " Nous pensons aussi à recréer une journée "Paysages" avec en premier la découverte du point de vue des Baux récemment aménagé et de créer chaque année un Festival des promenades. Comme le prévoient les subsides européens, il nous faut organiser des rendez-vous sur les thèmes de la ligne 163A et sur l’Ardoise",ajoute Jean-Paul Ansay.

Il a aussi été évoqué le projet d’un chemin de l’ardoisedepuis la chapelle Sainte-Barbe, à Bertrix, récemment rénovée, en descendant vers le Cœur de l’ardoise et en continuant vers le chemin de Warnichamme où des escaliers ont été taillés à même la roche. Sans oublier l’arboretum où un plan serait nécessaire avec les essences que l’on y trouve.

Au niveau des manifestations annuelle, on retrouve la fête Saint-Remacle, le samedi 27 août, avec la messe en forêt avec animations musicales, les ruisseaux et moulins avec début au moulin Willaime, à Herbeumont, vers le moulin Titeux. Et pourquoi pas un passage de la Semois en barque avec une balade contée sur l’eau.

Jean-Paul Ansay a aussi longuement détaillé et illustré ce qui constituerait un circuit nature et points de vue passant par Mortehan, Thibeauroche, l’étranglement du Fayet, le camping St Remacle, une remontée vers la route Cugnon-Auby puis les descentes vers les Baux et le chemin Chauchet.

Regard rapide dans le rétroviseur en ce qui concerne les visites. On est passé de 2254 visiteurs en 2018 à 2658 en 2021.