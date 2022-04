Le Bertrigeois Jules Thillen, véritable passeur de mémoire, est décédé

Coiffé de son béret vert, Jules Thillen était président de la Fraternelle des Chasseurs ardennais section de Bertrix-Paliseul depuis 2007 lorsqu’il avait succédé à Jules Léonet. Présent à ses côtés lors des différentes cérémonies patriotiques et au sein de la Fraternelle, Jean Pierret témoigne:"Jules était toujours présent non seulement lors des manifestations patriotiques, mais travaillait aussi dans l’ombre. Notamment lorsqu’il s’agissait de la récolte des cotisations des membres. On lui reconnaissait un caractère fort trempé, un peu à l’image d’un Chasseur ardennais. Mais cela ne l’empêchait pas de rester fort disponible lorsqu’il s’agissait d’organiser les différentes manifestations patriotiques, les réceptions et repas qui suivaient".

Une disponibilité sans faille

Echevin entre autres des mouvements patriotiques, Michel Hardy met en évidence la disponibilité de son ami Jules Thillen. " On pouvait non seulement compter sur sa présence sans discontinuité lors des différentes cérémonies, mais également sur son sens de l’organisation quand il s’agissait de mobiliser les porte-drapeaux. Jules tenait aussi beaucoup à entretenir les rencontres avec nos amis français du jumelage avec la ville de Charmes. Tant pour les déplacements une année sur deux là-bas, que pour accueillir chez lui les amis français lors de leur venue à Bertrix. Sous des aspects extérieurs parfois un peu rugueux, Jules dissimulait une grande sensibilité et des valeurs humaines non feintes".

Cette disponibilité est aussi mise en évidence par le bourgmestre Mathieu Rossignol: " Jules était un homme jovial, discret, respectueux des valeurs et dévoué à la cause de toutes les cérémonies patriotiques, non seulement en tant que participant, mais surtout en veillant à l’organisation de ces journées du souvenir en cours d’année. Un investissement redoublé lorsque Marcel Lebas lui passa le flambeau de l’Union des Mouvements patriotiques. Merci Jules d’avoir transmis le devoir de mémoire aux générations successives".

Un collectionneur quelque peu particulier

En dehors de cet investissement patriotique, on rencontrait aussi Jules Thillen lors des différentes expositions du Rail-Club avicole et ornithologique bertrigeois où il venait non seulement donner un coup de main à l’organisation, mais aussi présenter ses plus beaux lapins.

On notera également que Jules Thillen était un collectionneur quelque peu particulier puisqu’il avait rassemblé sur de multiples albums plus de deux mille emballages d’agrumes. Une collection qu’il avait commencée lors d’un séjour sur le marché de La Panne avec son épouse en 1990.

Les funérailles de Jules Thillen auront lieu le mardi 5 avril à 10h30 en l’église décanale de Bertrix.