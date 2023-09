18 et 12 ans requis pour le home-jacking de Givry

Il se réfugie chez son frère

La chronologie des faits et leur violence ont été rappelées par la substitut du procureur du roi, Anne-Charlotte Carlier. Elle était précisément de garde ce soir-là et s’est donc particulièrement investie dans ce dossier.

"À 21 h 23, le 17 mars 2022, je suis prévenu que M. Benoît Genon, entrepreneur à Givry, a été recueilli, ensanglanté, par son frère qui habite à quelques dizaines de mètres de chez lui ", raconte Mme Carlier.

Elle continue: "La victime, M. Genon, précise qu’il était occupé dans son bureau lorsque deux invidivus habillés de noir et encagoulés sont entrés dans la pièce et lui ont demandé de l’argent. Un des agresseurs était habillé tout en noir, Comme un gardien de sécurité. M. Genon a eu beau leur répéter qu’il n’avait pas d’argent chez lui, les agresseurs ont insisté “On sait que tu as de l’argent !”. Ils lui ont porté plusieurs coups de poing, mais aussi des coups de crosse au visage. M. Genon se débattait. À un moment, un des agresseurs a même fait feu en direction de M. Genon. Heureusement, la balle l’a effleuré, mais on a retrouvé des impacts de la balle dans le mur", dit encore la représentante du parquet.

Il aura fallu quelques mois pour permettre l’identification de deux suspects.

Didier Lambert-Joaquim est bien connu de la justice puisqu’il a été condamné à plusieurs reprises, notamment par les assises à Arlon en 2009 (peine ramenée à 10 ans de prison en 2010 à Liège) pour le meurtre de Luigi Secci à Bastogne.

Son frère Steven Serra-Joachim a un casier judiciaire important également. Ce dernier avait réalisé quelques travaux pour le compte de la victime, M. Genon.

18 et 12 ans requis

Selon la substitut Mme Carlier, la balle retrouvée au domicile de M. Genon à Givry est exactement de même calibre que celle utilisée par ce même Didier Lambert-Joachim, deux semaines plus tôt à Liège, blessure qu’il se serait faite involontairement à la cuisse.

Le parquet relève encore que l’examen de la téléphonie ; la découverte de semelles de chaussures chez les suspects, semelles similaires aux traces laissées dans le sang chez M. Genon: tout cela est une accumulation d’indices suffisants pour prouver la culpabilité des deux prévenus.

Mme Carlier requiert contre le frère aîné 18 ans de prison et la mise à disposition de 5 ans complémentaires par le tribunal d’application des peines. Et 12 ans de prison pour le jeune frère.

Acquittement ?

Pour la défense, Mes Dimitri de Coster et Anne Lambin ont plaidé l’acquittement. Selon eux, la téléphonie ne démontre pas que le téléphone portable des frères a borné à Givry. Les deux frères avaient étrangement fermé leur téléphone pendant 2 h 30 au moment des faits ou placé en mode "avion".

"Cela m’arrive souvent, avance Didier Lambert-Joachim. Je coupe souvent ainsi le téléphone pour m’isoler dans un coin et écouter de la musique. " La défense estime encore que l’expertise balistique ne conclut pas formellement que la même arme de Didier Lambert-Joachim a servi à Liège comme à Givry.