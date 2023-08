Un camp de 200 scouts évacué à Bertogne

Météo: nébulosité encore abondante et fin de l'alerte jaune aux orages ce jeudi 3 août 2023

La nébulosité sera abondant ce jeudi 3 août 2023, avec des averses qui pourront encore être assez fortes et accompagnées d'orages et de rafales de 50 à 70 km/h. En milieu de journée, le temps redeviendra temporairement plus sec sur l'ouest et le centre du pays.