Bertogne: la borne de recharge rapide des voitures et vélos mise en service

La Commune de Bertogne vient de mettre à disposition une borne de recharge pour voitures sur le parking de la place du Commerce, dans le village de Bertogne, dans le cadre des appels à projets Pollec 2020 de la Région wallonne. C’est une borne "rapide" dotée d’une puissance de 50kW. "Il sera dès lors possible d’obtenir en moyenne les ¾ d’une recharge en 45 minutes environ, précise la Commune sur sa page Facebook. Cette borne pourra être utilisée pour tous les véhicules électriques avec une connexion CHAdeMO ou CCS. Le prix au kWh est de 0,72 € TVAC. Il n’est pas possible de recharger deux véhicules en même temps et le temps de stationnement est limité à 1 heure maximum."