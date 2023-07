Bertogne veut (aussi) un délai pour le SDT : "Nous sommes contre la méthode"

+ À LIRE | Le SDT ? Bastogne veut plus de temps pour analyser et fera tout pour en avoir !

C’est l’échevin Éric Demeuse qui a ouvert le bal en présentant ce SDT: "Il sera appliqué dans 5 ans, mais cela aura un impact non négligeable pour les futures générations. Ce SDT définit des centralités, qui devront accueillir 75% des permis de bâtir de tout le territoire communal. Concrètement, à Bertogne qui est la seule centralité définie chez nous, un terrain de 50 ares sera divisé en 5 parcelles de 10 ares alors qu’ailleurs, cela donnera 2 parcelles de 25 ares. Le but est d’arriver à 20 logements par hectare dans les centralités pour 10 par hectare ailleurs."

L’échevin a poursuivi l’analyse au niveau provincial, regrettant, entre autres, l’oubli de l’axe E411 qui n’abrite aucun pôle et l’absence de site touristique de la province dans les sites majeurs. "Les décideurs ne voient que du béton, on oublie la ruralité. On peut regretter que le ministre Borsus ne la défende pas plus, a poursuivi Éric Demeuse. Surtout, il faut rendre l’avis pour fin juillet alors que l’enquête publique vient à peine de se terminer. Comment rendre un avis complet sans avoir le temps d’analyser ceux des citoyens ? On a l’impression que la Région veut que l’on se dépêche. Nous sommes contre la méthode. Nous sollicitons un nouveau délai pour pouvoir tout analyser correctement."

Illogique ?

La minorité, via son chef de file Jacques Aubry (MR), a ensuite quelque peu égratigné l’échevin: "Je m’attendais à un exposé plus complet. Lorsque je regarde vos considérants, j’y trouve des incohérences, car ça concerne la forme plutôt que le fond. Du temps ? Il y en a quand même eu." Le bourgmestre Jean-Marc Franco d’intervenir: "La population a eu jusqu’au 14 juillet pour répondre, nous manquons de temps pour tout traiter."

Il n’en fallait pas plus pour un sous-entendu à une certaine consultation populaire sur la fusion. "C’est un peu illogique, vous voulez tenir compte de l’avis des habitants alors qu’avant, ce n’était pas le cas", a lancé Louis Vaguet. Jean-Marc Franco de rétorquer: "On ne va pas relancer ce débat, ce sont deux dossiers différents. Je rappelle juste qu’avant la consultation, nous avons organisé des réunions citoyennes et pris en compte les remarques émises."

Au tour de Jacques Aubry de répliquer: "Vous tenez compte de l’avis des citoyens pour ceci, mais pas pour l’avenir de la commune…" Et ce, avant de proposer une solution: "Nous pourrions mettre un avis favorable, mais sous condition…" Et Louis Vaguet de prolonger: "Pourquoi ne pas demander deux centralités ? Sainte-Ode en a bien deux avec Lavacherie et Amberloup. Et Vaux-sur-Sûre va faire une demande similaire. Longchamps pourrait être la 2e centralité chez nous."

"Et pourquoi pas Compogne ou Givry ? Sur quoi se base-t-on objectivement ?", a répondu le bourgmestre. L’échevin Éric Demeuse a balayé les conditions: "Nous ne sommes pas favorables à un “Oui, mais”, sans trop savoir comment ça sera analysé. Nous préférons un non et une demande de délai."

Le temps de quelques autres échanges, la minorité, où Julien Lindt était absent, a demandé une suspension de séance pour discuter du vote. Au bout de quelques minutes, ils sont revenus avec des votes… séparés. Ainsi, Philippe Guillaume, Daniel Debarsy et Alexandra Grandjean ont rejoint l’avis de la majorité alors que Jacques Aubry et Louis Vaguet ont décidé de s’abstenir.

Le SDT n’a pas fini de faire parler de lui, à Bertogne comme ailleurs.

Cours de musique

L’académie de musique de Bastogne va ouvrir une antenne à Bertogne, sur le site du lycée Reine Fabiola. Les cours d’éveil musical (dès 5 ans) et de formation musicale (dès 7 ans) seront donnés chaque mercredi.

Fusion

Les élus ont validé l’adhésion à Ecetia, l’intercommunale liégeoise. "Elle offre un accompagnement, elle va vérifier que tout sera bon, sans doublon ni oubli, au niveau des assurances avec la Commune de Bastogne, qui fait déjà appel à elle", a expliqué Jean-Marc Franco.