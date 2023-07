Le club des jeunes de Longchamps fête ses 35 ans ou presque

Pendant l’apéritif, Adrien Demuynck, actuel président du club, et Camille Stéveler, trésorière ont accueilli les 120 convives en ne manquant pas de mettre à l’honneur la marraine du club, Maguy Detaille, très émue de voir toute la jeunesse de Longchamps ainsi rassemblée.

C’est chez elle, dans le café du village, que s’est tenue la première réunion officielle du club, le 14 février 1986. Depuis lors, environ 250 jeunes de l’entité de Longchamps et environs ont été membres du CDJ.

L’âme du village

Véritable âme du village, les Zimoristix n’ont depuis cessé d’organiser de multiples activités. On peut citer celles de cette année: grand feu, soirées à thèmes (bières spéciales, soirée cocktail), jogging et marche, co-organisation de la kermesse du village, Saint Nicolas pour les enfants et distribution de cougnous aux aînés durant les fêtes de fin d’année.

Durant la soirée de gala, les larges sourires affichés sur tous les visages témoignaient de la joie immense des retrouvailles. Souvenirs et anecdotes ont largement animé les discussions de l’apéro. Et lors du passage à table, telle une étincelle qui met le feu aux poudres, le DJ du jour, Michel Meyer, a enflammé la salle jusqu’aux petites heures. Et tous se sont quittés avec l’envie de très vite se retrouver.

Le rendez-vous est déjà pris en 2026 pour le 40e anniversaire.