Anne-Marie et José Préser se sont rencontrés lors de la kermesse de Mabompré, en 1961. Après leur mariage, ils s’installent dans leur famille à Mabompré avant de migrer à Bertogne en 1977 sans plus jamais quitter le village. Madame s’occupera des bovins alors que monsieur travaillera toute sa vie le fer, de 15 ans jusqu’à sa retraite à 65 ans.

José a également fait partie du comité consultatif des aînés.

Quatre enfants, 13 petits-enfants et deux arrière-petits-enfants sont venus animer la vie du couple.

C’est le 22 décembre 1973 que Béatrice Gaspard et Jean Mols se sont unis à Arlon. Une fois son diplôme en poche, Jean part deux ans en Afrique, puis décroche un poste d’enseignant en science et mathématique à l’Institut de la Providence de Ciney. C’est là qu’il rencontre Béatrice, une jeune géographe originaire de Longchamps. Au gré de leurs affections, ils habiteront dans la région de Marche, de Ciney et de Beauraing. À l’heure de la retraite, le couple viendra s’installer à Givry où ils vivent des jours heureux.