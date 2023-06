1. Jérôme Hinck, de Chaumont à Givry

2. Kentin Ergot, de Chevetogne à Nassogne

3. Benjamin Gravé, de Bercheux à Bastogne

4. Smajl Mustafaj, de Nassogne à Aye

5. Joaquim Villalba, de Bercheux à Givry

6. Maxime Herbeaux, de Givry à Marloie B

7. Sylvain Marchal, de Saint-Hubert à Aye

8. Valentin Pirson, de Mormont à Heyd

9. Antoine Ninane, de Nassogne à Aye

10. Denis Gérard, de Nassogne à Aye

AYE

Arrivées

Burim Mustafaj (Nassogne), Smajl Mustafaj (Nassogne), Denis Gérard (Nassogne), Jordan Basten (Nassogne), Antoine Ninane (Nassogne), Aurélien Evrard (Chevetogne), Sylvain Marchal (Saint-Hubert), Maxime Hayon (Rochefort), Christopher Dangreaux (Rendeux), Luca Calice (Rendeux)

Départs

Brandon Domine (?), Florent Feller (?), Harold Gilot (?), Benjamin Lepas (?), Alexis Noirhomme (?), Jordan Poncin (Houffaloise)

Entraîneur: Burim Mustafaj (1re saison)

BASTOGNE

Arrivées

Pierre Tribolet (Mageret), Cyril Degives (Mageret), Benjamin Gravé (Bercheux), Yohan Louvins (Tenneville), Alexandre Neu (Tenneville), Jason Conrad (Hondsfeld), Quentin Glaude (Houffaloise), Andréa Gusbin (Sibret), Baptiste Breuskin (Bras), Justin Leborne (Givry), Édouard Horman (Givry)

Départs

Goran Hougardy (Vaux-Noville), William Stilmant (Chaumont), Julien Gouard (Grandvoir), Benjamin Jacob (arrêt)

Entraîneur: Pol Leemans (2e saison)

BOURDON

Arrivées

Muhammed Gueye (Marloie), Jordan Chenon (Condruzien), Nico Chambelan (Melreux-Hotton), Tarik Can (Bande), Louis Simon-Menten (Sinsin), Thomas Thys (Bande)

Départs

Osman Kaygiziz (Sinsin), Osman Kutlu (Sinsin), Martin Gillet (arrêt), Ludovic Denys (Sinsin), Serkan Agilonu (?)

Entraîneur: Nderim Mustafaj (2e saison).

GIVRY

Arrivées

Jérôme Hinck (Chaumont), Joaquin Villalba (Bercheux), Amaury Guillaume (Sainte-Ode), Hervé Sykpé (Racour), Dylan Masson (Vaux-Noville B)

Départs

Justin Laborne (Bastogne), Nelson Dufays (?)

Entraîneur: J.-Louis Hanot (2e saison).

GOUVY B

Arrivée

Jean-François Charlier (Bovigny)

Départs

Matt Cypers (Lierneux), Aloïs Wergifosse (Lierneux)

Entraîneur: Nicolas Lemaire (4e saison).

HALTHIER

Arrivées

Xavier Bastin (Elsenborn), Hicham Derouai (Verviers), Olivier Clausse (Bovigny), Dylan Cougnet (Montleban), Tom Clesse (Salm)

Départs

Yohan Losciuto (?), Ahmed Faisal (?), Théo Lejeune (Sart), Romain Grégoire (arrêt), Sébastien Huybreghs (Stavelot)

Entraîneur: François Dubois (2e saison).

HEYD

Arrivées

Gilles Harzimont (Oppagne B), Benjamin Mazy (Aye), Nathan Vilette (Petit-Han), Kevin Ninane (Houmart), Valentin Pirson (Mormont)

Départ

Martin Schmit (Petit-Han)

Entraîneur: David Van Brussel (3e saison)

MAGERET

Arrivées

Nicolas Putz (Houffaloise), Tim Dumont (Houffaloise), Christophe Mahy (Sibret), Alexandre Mahy (Sibret), Arthur Lutgen (Houffaloise)

Départs

Pierre Tribolet (Bastogne), Cyril Degives (Bastogne), Gilles Poncelet (Vaux-sur-Sûre), Lucien Nicolas (arrêt), Dylan Bigneron (Sibret)

Entraîneur: Dimitri Loffet (2e saison).

MARLOIE B

Arrivées

Maxime Herbeaux (Givry), Emeka Okoafor (Sart), Lucas Vandeloise (Sprimont), Nathan Dussart (Waha-Marche), Gilles Ligot (Rochefort B), Geoffrey Hayon (Arlon)

Départs

Dylan Warnier (Oppagne), Rayan Barazouk (La Roche)

Entraîneur: Julien Deglim (3e saison).

MELREUX-HOTTON

Arrivées

Rien n’est encore officialisé

Départs

Mike Matondo (Oppagne), Aaron Illyine de Liamchine (Oppagne), Kenji Thirion (Oppagne), Martin Verlaine (Petit-Han), Martin Warnier (Petit-Han), Alex Delchambre (Petit-Han), Charles Delvaux (Petit-Han), Fabian Paulus (Mormont B), Thomas Demelenne (Mormont B), Nathanaël Mayerus (Sommenoise)

Entraîneur: Kevin Yangara (2e saison).

NASSOGNE

Arrivées

Benjamin Wigny (Wellin), Kentin Ergot (Chevetogne), Maxime Servais (Chevetogne), Maxime Alié (Marloie), Lenny Bays (Han-sur-Lesse)

Départs

Burim Mustafaj (Aye), Smajl Mustafaj (Aye), Denis Gérard (Aye), Jordan Basten (Aye), Antoine Ninane (Aye), Deivy Thomas (Tellin)

Entraîneur: Olivier Dambly (5e saison).

PETIT-HAN

Arrivées

Charles Delvaux (Melreux-Hotton), Martin Warnier (Melreux-Hotton), Martin Verlaine (Melreux-Hotton), Juan Collin (Melreux-Hotton), Alex Delchampbre (Melreux-Hotton), Martin Schmit (Heyd), Charles Delatte (Oppagne), Théo Debouny (Xhoris), Victor Cougnon (Marloie), Audran Dubois (Rochefort)

Départs

Antoine Filocco (Oppagne), Thibault Dropsy (Izier), Valère Bissot (arrêt), Julien Dresse (arrêt), Kevin Degrez (arrêt), Antoine Destrée (arrêt)

Entraîneur: Dimitri Job (1re saison).

TENNEVILLE

Arrivées

Adrien Dabe (Champlon), Hugues Hardy (Marloie), Alban Vandendooren (Marloie), Papé N’Doye (Solière), Amadou Traoré (Huy), Mamadu Bah (Odeigne), Guillian Micha (Bande), Darry Manuel (Cointe), Adnan Muratovic (Waha-Marche)v, Kevin Peixoto (Bovigny), Guillaume Gillet (Champlon), Edi Feirrera (Marloie), William Leemans (Givry), Clément Leboutte (Givry), Jean Vandedooren (Givry)

Départs

Axel Lapagne (?), Éric Ruelle (Vecmont), Nycholas Rollin (Vecmont), Clément Soroge (Champlon), Yohan Louvins (Bastogne), Arnaud Lafalize (Ortho), Mathieu Leboutte (Champlon), Nicolas Leboutte (Champlon), Gabriel Rode (Sainte-Ode), Julien Neu (Vecmont), Nicolas Louvins (Neuvillers), Alex Neu (Bastogne), Antonin Leruth (Roy), Amaury Pirlot (Champlon), Jérémy Rode (La Roche)

Entraîneur: Pierre-Emmanuel Simon (1re saison)

WAHA-MARCHE

Arrivées

Cyprien Théodore (Aywaille), Valentin Pekel (Roy), Lucas Haurine (Vecmont), Mitikou Pirlot (Bande), François Gouverneur (Bande), Dylan Geuns (Bande), Vincent Noirhomme (Mormont), Steve Houyoux (Aye), Théo Poncin (Marloie)

Départs

Nathan Dussart (Marloie), Nicolas Pirlot (Dinant), Adnan Muratovic (Bourdon).

Entraîneur: Kevin Dachelet (2e saison).

Bastogne veut remonter

Bastogne a frappé fort avec des joueurs d’expérience pour espérer prendre directement l’ascenseur. Mais il ne sera pas le seul à lorgner vers l’échelon supérieur. Nassogne a vu partir quelques cadres, mais retrouve des forces vives comme le gardien Wigny ou encore Kentin Ergot. Une des attractions de la série pourrait être le Givry new-look. En se basant sur l’équipe B de l’an dernier, les Canaris se sont renforcés avec deux de leurs anciennes gloires, Joaquim Villalba et Jérôme Hinck, et quelques renforts qui devraient permettre à cette formation de faire bonne figure.

Aye a également rénové grandement ses cadres. Sous la houlette de Burim Mustafaj, les Godîs pourraient aussi constituer une bonne surprise. Waha-Marche pourra aussi regarder vers le haut avec un noyau étoffé. Et puis des formations dans le dur l’an dernier, Tenneville, Petit-Han et Melreux-Hotton, sauvé in extremis, ont été contraintes de renouveler en grande partie leur noyau. Cela leur réussira-t-il ?

Les montants Bourdon et Heyd ont, pour leur part, voulu privilégier la qualité à la quantité. Dans le camp des équipes B de Marloie et Gouvy, on a plutôt misé sur la continuité pour confirmer une défunte campagne qui s’est avérée des plus prometteuses