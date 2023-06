Le Bertognard Adan Finet a pris son handicap à bras-le-corps et s’adonne désormais à fond au triathlon

Le 20 mai dernier, l’adolescent de 16 ans a eu droit à une standing ovation qui l’a presque gênée, mais qu’il avait ô combien mérité, en franchissant la ligne d’arrivée du Batifer Eco Triathlon à Freux. Du format découverte plus précisément, qui consistait à enchaîner 250 m de natation, 20 km à vélo et 5 km à pied.

L’athlète de Mande-Sainte-Étienne (Bertogne) a nagé sur le dos à la seule force des bras, les pieds attachés par un élastique. Il a ensuite avalé sur son handibike un parcours vélo sinueux et tout sauf plat, et enfin dans sa chaise roulante un tracé pédestre forestier et avec deux belles grimpettes.

Adan Finet est paraplégique depuis bientôt trois ans. Mais plutôt que de se lamenter, ce féru de vélo d’abord, fait face à son handicap à bras-le-corps.

"J’ai voulu me lever, je ne savais plus bouger les jambes"

"Les quatre premiers mois du Covid, j’ai roulé comme jamais avec mon frère, c’était le paradis, il n’y avait quasi aucune voiture sur les routes, explique celui qui est élève au Séminaire à Bastogne. Puis le 2 juillet 2020, je me suis levé au matin, je suis descendu saluer ma famille, puis je suis retourné dans ma chambre. J’ai voulu me lever de mon lit. Je ne savais plus bouger les jambes. J’ai été transporté à l’hôpital en ambulance. Un hématome a compressé ma moelle épinière. On m’a opéré. L’hématome a disparu. Mais j’ai une lésion à la moelle. Je suis resté trois semaines à la Citadelle à Liège, puis deux mois dans un autre hôpital de la région et enfin cinq mois en centre de revalidation a Esneux. À Esneux, j’avais le choix entre plusieurs sports, dont le vélo. J’ai commencé à rouler en handibike pendant mon séjour."

Aucune aide extérieure

C’est alors qu’il découvre le triathlon, grâce à Quentin Closter, tout autant talentueux triathlète, au TNTB, le club de Bastogne, qu’il n’était doué au football. "Quentin est mon voisin, il m’a proposé de participer en 2022, au triathlon du Batifer déjà", développe Adan Finet.

Une épreuve qu’il avait déjà bouclée (voir ci-contre), avec celui qui l’accompagnait encore cette année. Mais l’accompagnait les deux fois "seulement".

Car Adan, déterminé et jusqu’au-boutiste qu’il est, n’a jamais eu besoin ou souhaité son aide physique.

"Un énorme sentiment de liberté dans l’eau"

Adan Finet a déjà deux triathlons à son actif, après un 1er Batifer Eco Triathlon en 2022. "Il y a un an, j’avais peur au moment de plonger. Je n’avais jamais nagé en eau libre. J’avais tout au plus nagé en piscine lors de vacances. Je m’étais juste entraîné à vélo. J’ai un moment voulu abandonner. J’ai levé le bras et le bateau s’est approché pour que je monte à bord. Mais mon amour-propre a pris le dessus, et j’ai continué."

Le garçon précise au passage: "Je nage avec les pieds attachés pour éviter qu’ils ne partent dans tous les sens. Les jambes, c’est très lourd. Cela me demande plus d’efforts. La natation s’est beaucoup mieux passée cette année. Avant le triathlon, je suis parti en stage au Mont-Blanc avec la Haute-École Robert Schuman. J’ai fait du parapente et de l’escalade (NDLR: un sport qu’il a jadis pratiqué) , et il y avait une piscine. J’ai beaucoup nagé. J’éprouve un énorme sentiment de liberté dans l’eau."