Cent éléves de la commune de Bertrogne sensibilisés à tous les aspects de la sécurité

Des informations sur la sécurité routière et un parcours pour les piétons, un parcours vélo en terrain fermé, le passage dans une voiture tonneau, la démonstration du team canin, mais aussi des animations avec les pompiers en pouvant poigner dans une lance à incendie ou découvrir une démonstration pour éteindre un feu de friteuse, la septième édition de la journée "Tous ensemble pour la sécurité" a de nouveau permis aux enfants de 2e et 3e primaires des écoles communales de Bertogne d’être sensibilisés à tous les aspects de la sécurité. "Le but de cette journée est d’enseigner le sens de la responsabilité individuelle grâce à un ensemble de précautions, réflexes et astuces permettant aux jeunes d’assurer leur propre sécurité", explique Virginie Ducomble, premier inspecteur à la division accueil Quartiers de Bertogne, organisatrice de la journée avec sa collègue Anne-Françoise Debras.