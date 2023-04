Le mayeur de Bertogne avait "marqué" où Pogacar est tombé: "S'il n'y a pas de travaux, je n’autoriserai plus la course chez nous"

Que faire sans budget ?

Le mayeur bertognard n'est pas surpris par l'incident. "Cela fait trois à quatre ans que l'on insiste pour qu'on intervienne entre Salle et Longchamps, comme entre Bertogne et Longchamps. J'ai de très bons contacts avec le SPW, son directeur, mais que peut-il faire si on ne lui donne pas les moyens pour réaliser ces réfections? Nos routes sont vraiment comme du gruyère même si des travaux sont à présent réalisés au cœur de Longchamps. Mais que faire sans budget pour la suite ?"

Jean-Marc Franco espère vraiment une réaction de la Région wallonne. "On en parle parce que c'est un cycliste de renom, mais si c'est un enfant qui chute et est pris par une voiture ? J'espère que cela va bouger maintenant. On aurait mis du tarmac dans le trou en début de semaine, mais ce n'est pas suffisant. On n'a plus rien fait sur cette route depuis 35 à 40 ans. Et il faudra sans doute investir plus de 2 millions d'euros pour réparer nos routes. Vers Gives, c'est une chaussée romaine."

Pas de travaux, pas de route

Et le bourgmestre de prévenir. "S'il n'y a pas de travaux pour l'année prochaine, je n'autoriserai plus la course à traverser notre commune. C'est vraiment trop dangereux. Que serait-il arrivé s'il y avait un drame ? Les bourgmestres sont aussi responsables de la sécurité."

Un message fort avec l'espoir de voir faire bouger également ce dossier.

Des réparations mardi matin

"Une semaine avant la course, nos équipes ont procédé à des réparations sur le parcours, rebouchant notamment des nids-de-poule, explique pourtant Sarah Pierre, du SPW Mobilité et Infrastructures, à nos confrères de Sudinfo. Ces travaux typiques de la sortie de l'hiver auraient été réalisés de toute manière. Ils ont été avancés en vue de la course. Est-ce que la réparation de ce nid-de-poule n'a pas tenu ? Ou s'est-il formé après le passage des ouvriers ? C'est difficile à dire".

Ce mardi matin, les habitants de la région ont constaté que le nid-de-poule coupable de la chute de Pogacar avait été réparé. Tout en déplorant le côté provisoire d'une réparation qui risque bien de ne pas tenir à terme.