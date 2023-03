Une seule équipe à Givry la saison prochaine !

Givry aligne actuellement deux équipes, l’une en D3 et l’autre en P3. Ce ne sera plus le cas la saison prochaine. "C’est sûr, on ne pourra plus aligner deux formations, note Jacques Aubry. On ne peut retrouver assez de joueurs pour deux noyaux. Reste à savoir dans quelle division sera alignée cette équipe. Les cartes sont dans les mains de l’équipe B. Cela pourrait être en P1 si les joueurs de l’équipe B le décident, en P2 s’ils montent et ne veulent pas de la P1 ou en P3 si l’équipe ne monte pas. Mais par respect pour les autres clubs luxembourgeois, nous déciderons rapidement s’il y aura une équipe en P1, dès la semaine prochaine à mon avis."