Jean Lambert était le père du centre de Michamps, et bien plus

Il faut dire que Jean Lambert, qui est entre autres le père du centre de Michamps, a eu une vie bien remplie, avec un goût prononcé pour le partage, marquant plusieurs générations.

Jean Lambert a vu le jour le 8 septembre 1930 à Michamps, au lieu-dit Horritine, dans la tannerie fondée par son arrière-grand-père une centaine d’années plus tôt. Après l’enseignement primaire à l’école du village, il poursuit ses humanités gréco-latines au Petit Séminaire de Bastogne avant des études d’ingénieur agronome d’une durée de cinq ans.

Diplômé ingénieur agronome de l’Université catholique de Louvain en 1956, le Michampois entreprend un doctorat en 1957 avant d’être nommé professeur à la Faculté agronomique de l’UCL en 1965. Il y réalisera toute sa carrière jusqu’à sa retraite en 1995.

« Il a contribué à l’essor du monde rural »

À côté de l’enseignement, dès 1965, cet homme d’une grande culture, mais simple, a l’idée novatrice de créer un centre universitaire, lié à l’UCL et intitulé "Laboratoire d’écologie des prairies", à Michamps, dans les bâtiments de l’ancienne tannerie. "Ce centre a une particularité qui n’existe pratiquement nulle part ailleurs en ce sens qu’il allie à la fois la recherche fondamentale et la vulgarisation avec un aspect service", expliquait-il.

Ce centre de Michamps s’est bien développé avec de nombreuses activités telles que l’analyse des fourrages, des sols et un labo de microbiologie pour l’étude des eaux et les productions agroalimentaires en vue d’une agriculture durable. Preuve d’une importance croissante jamais démentie, le centre est toujours soutenu par la Province du Luxembourg, l’Université catholique de Louvain et le Service public de Wallonie. "Sa vision, sa rigueur scientifique et la pertinence de ses résultats avaient convaincu la Province d’investir au même endroit dans un centre d’information agricole, afin de permettre la diffusion des résultats de recherche aux principaux intéressés, rappelle notamment la députée provinciale de l’agriculture Coralie Bonnet. Jean Lambert a contribué à l’essor du monde rural et fera incontestablement figure de référence dans le secteur."

"C’est clairement un innovateur, avec ce centre en dehors des murs de l’université, souligne Richard Lambert, actuel directeur du centre. Il a toujours eu un bon feeling sur les choses intéressantes. Il a d’ailleurs développé l’étude de l’agroalimentaire au centre, bien avant qu’on ne parle de diversification agricole."

Humour, gentillesse et partage

Une tête très bien faite, mais pas seulement. " Il avait beaucoup d’humour, note Richard Lambert, qui a été son élève. Tous ses étudiants en gardent un bon souvenir, il savait transmettre beaucoup de choses en lien avec la pratique. Et puis il a toujours été d’une grande gentillesse.

Il avait aussi cette qualité au niveau des relations humaines de pouvoir parler à tout le monde de la même manière, que ce soit à un prof d’université ou à un agriculteur ". Ou à des touristes, comme le décrit Coralie Bonnet: " Amoureux de sa région, il partageait sa passion avec les touristes de passage dans les gîtes qu’il avait créés ".

Veuf depuis 2013 de son épouse Marie Dosimont, il laisse derrière lui deux fils, Bernard et Jean-François, cinq petits enfants et une œuvre inspirante.

Le dernier au revoir aura lieu ce jeudi 26 janvier à 10 h 30 à l’église de Bourcy.