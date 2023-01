Avis de recherche : home invasion et tentative de meurtre à Givry le 17 mars 2022, ils avaient tiré sur un sexagénaire

Ses agresseurs lui tirent dessus, mais la balle ricoche: un habitant de Givry miraculé

Les auteurs ont pris la fuite à pied en direction de Gives. Ils mesurent entre 1m75 et 1m80 et sont de corpulence athlétique. Ils portaient des vêtements foncés.

Le jour des faits à 20h00, une réunion se tenait à l’école de Givry concernant la fusion des communes de Bastogne et Bertogne. La police cherchent des personnes qui auraient croisés les deux auteurs dans le village de Givry avant ou après cette réunion. Les enquêteurs recherchent aussi de précieux témoins qui auraient remarqué des agissements suspects ou un véhicule suspect à proximité du domicile de la victime avant ou après les faits ou qui auraient des informations sur ce fait.

La discrétion est assurée.