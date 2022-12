Givry contre-attaque et répond à Damien Raths

Le club a réagi en envoyant le courrier adressé par le conseil du club, Maitre Olivier Rodesch, à Damien Raths, en date du 17 décembre 2022. Ce courrier est long de 32 pages et retrace toute la chronologie des relations entre le club et l’investisseur luxembourgeois. Durant un an, de nombreux mails, sms sont restés sans réponse par Damien Raths. Une lixte non exhaustive se retrouve dans le dossier adressé à Damien Raths. Jacques Aubry, surtout, et Christophe Coumont ont lancé de nombreux messages d’alerte, d’appel au secours car la situation s’aggravait de jour en jour.

Les réponses étaient souvent à côté de la plaque, ou pour demander de nouveaux documents ou autre. Les appels au secours n’ont jamais été entendus et le 20 novembre dernier, Jacques Aubry a annoncé la fin du partenariat et des contacts entre les deux parties. Problèmes d’équipement, de paiements de salaires, des gîtes et hotêls, aucune réponse sur les infrastructures. Damien Raths a trouvé des excuses, jamais de solutions.

Lors de sa présentation en juillet, il avait parlé du monde professionnel, de la présence de Dimtry Voronov au club plusieurs fois par semaine, de personnes s’occupant de l’administratif ou encore de la communication, d’un stade flambant neuf et d’un centre de formation. Rien n’a été fait. Jacques Aubry a demandé à Damien Raths plusieurs fois de faire un geste, d’aider un club qui était proche d’un forfait qui aurait coûté 15 000 euros. Les parents d’enfants évoluant à Givry attendent toujours les équipements commandés à Damra, la marque d’équipements de Damien Raths. Des milliers d’euros ont été versés pour cela, sans rien en retour. Le club a sommé Damien Raths de trouver une solution rapidement.

Si la page Damien Raths est tournée du côté de Givry, les conséquences de ses promesses sont encore visibles, et pas qu’un peu. En espérant que Givry en sorte sans trop de fracas…