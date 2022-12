Armand Henrion revient avec "Passez la frontière" : « L’enfance touche à l’universel »

Avec Passer la Frontière, l’auteur Bertognard, né dans l’extrême est de la Belgique, nous livre un récit d’enfance… La sienne ! Un ouvrage dans lequel il livre des souvenirs qui sont à la fois tendres, drôles parfois, mais aussi quelquefois plus dramatiques. Des émotions qui confinent parfois au merveilleux avec ces premières aventures villageoises, les premières découvertes. Un éveil à la vie !

"Avec mes souvenirs et les anecdotes familiales, mais aussi après de nombreuses discussions et émotions partagées avec mon frère, sans compter quelques nouvelles inspirées de cette époque qui dormaient au fond d’un tiroir, je disposais d’un riche vivier pour raconter cette enfance des années 50, qui fut simple et heureuse à la fois, confie Armand Henrion. Cette enfance, je sentais qu’il fallait que je la raconte à un moment donné. On peut estimer que pour un auteur il s’agit d’un rendez-vous un peu obligé que celui de vouloir se confronter à ce paradis perdu qu’est son enfance. Même si certains peuvent estimer que cela relève d’une certaine forme de prétention ou de narcissisme. Pour se replonger dans son enfance, encore faut-il que les souvenirs soient encore vivaces et que l’auteur ait acquis de la bouteille. C’était le bon moment, je pense !".

Dans ce récit, tant les personnages que la géographie sont volontairement maintenus flous. Il y a la mère, le père, Opa, Oma, le grand-frère… "C’est tout à fait voulu car je voulais par là montrer que l’enfance touche à l’universel. Même si chaque enfance est différente, nous y vivons tous malgré tout les mêmes apprentissages et y faisons les mêmes découvertes. Nos souvenirs sont communs: les parties de football homériques, les fêtes de Noël et Saint-Nicolas en famille, les premiers voyages que les enfants vivent comme de véritables expéditions."

L’enfance, ce sont également des rencontres importantes, comme celle de l’auteur avec cet imprimeur en ville, qui a sans doute éveillé chez lui son goût pour l’écrit. "Ce n’est bien souvent que rétrospectivement que l’on peut mesure l’importance de certaines rencontres."

Le passage de deux frontières

Dans ce beau récit de vie qui se lit comme un roman d’aventure, l’auteur passe deux frontières, dont l’une plus symbolique: "C’est à la fois le passage d’une frontière géographique avec ce déménagement que nous avons vécu à l’époque, mon frère et moi, comme une véritable trahison, même si l’on s’en est vite remis. Mais c’est aussi le passage irrémédiable de la frontière entre l’enfance et le monde adulte. Un passage que j’ai vécu personnellement comme une brisure à mes onze ans à la suite d’un drame familial."

Après cette immersion nostalgique, Armand Henrion retournera au roman noir. "Je suis actuellement plongé dans l’écriture d’une enquête qui ne sera, cette fois, pas menée par l’inspecteur Juste. Dans cette enquête, un journaliste sera plongé dans l’univers trouble des sectes, au cœur desquelles le monde de l’enfance est trop souvent assassiné au nom des croyances…"