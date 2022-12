Saint Nicolas obligé de terminer la bouteille à Compogne

Forcément, après tant d’années, les anecdotes sont nombreuses. Nathan Jacquemin, président du comité, en confie d’ailleurs une, alors qu’il était vêtu du déguisement à barbe: "Quand on va chez les enfants, ils sont toujours hyper surpris et impressionnés. Ils ne parlent pas énormément et c’est à nous de créer le contact, ce n’est pas toujours chose évidente, dit-il. C ette année, lorsque je suis entré dans une maison, je me suis installé, et deux enfants se sont précipités sur moi pour me faire un câlin, ça m’a vraiment touché. C’était un chouette moment à vivre car cette fois, ce n’est pas moi qui ai dû faire le premier pas".

Outre les moments d’émotion, il y a aussi les fameuses soirées chez les 3x20, toujours très accueillants.

Prosecco ou liqueur de fraise

"Quand on arrive chez les personnes âgées, elles doivent tenter de deviner qui se cache sous chaque masque, c’est la tradition. On est souvent très bien reçus, et chaque maître de maison a son petit rituel", poursuit le président.

"Chez certains, c’est toujours de la liqueur de fraise, ou la bouteille de prosecco", illustre-t-il.

Camille Guébel, autre jeune, raconte parfois qu’il est difficile de quitter une maison, "Il est déjà arrivé que des personnes ferment la porte à clé jusqu’à ce qu’on termine un casier ou la bouteille", ironise-t-elle.

Obligé de sortir par la fenêtre

Lindsay Meunier, ancien pilier du club, raconte d’ailleurs qu’il lui est arrivé de sortir par une fenêtre pour s’échapper de la (trop) chaleureuse convivialité des 3x20… Il est vrai que grâce (ou à cause) d’eux, la troupe de saint Nicolas éprouve, de temps à autre, quelques difficultés pour rentrer sans tituber à la maison du village…

Petit pincement au cœur

Les années passent, les jeunes grandissent, et laissent place à d’autres jeunes.

Sur 32 années, la composition du comité a bien sûr évolué au fil du temps. Les jeunes originels, devenus adultes et parents, ont laissé place à de nouveaux jeunes. Lindsay Meunier a fait partie du groupe pendant longtemps. Aujourd’hui, elle est installée à Compogne avec son compagnon et leurs trois enfants. Alors qu’il y a des années déjà, elle enfilait un costume pour rendre visite aux enfants et leurs parents, depuis quelque temps, c’est à son tour de recevoir la visite du grand saint: "C’est un mélange d’émotions, car tout d’abord, c’est un plaisir de voir ses propres enfants vivre à leur tour la magie de saint Nicolas, confie-t-elle. C’est aussi un petit pincement au cœur, car ça ne nous rajeunit pas de vivre ces visites en dehors du rôle que l’on a endossé de nombreuses fois, et durant lesquelles on garde des souvenirs hilarants. Mais en synthèse, on est très heureux de voir cette nouvelle génération perpétuer cette belle tradition au sein du village", conclut-elle.