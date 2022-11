Givry tient son nouvel entraîneur, une solution interne a été privilégiée

Son remplaçant est connu, il s’agit de Mohammed Fadhi qui était le T2.

"Nous avons privilégié une solution interne pour des raisons financières et de facilité car il fallait aller vite aussi, note Jacques Aubry qui a pris la décision. C'est le choix de la raison. J'ai rencontré les joueurs lundi, ils sont derrière lui, derrière le projet encore. Mohammed a des qualités de rassembleur, on va rencontrer les joueurs ce mercredi. Mohammed Khelil revient alors que Bradley Mbembe a décidé de s'en aller. On pourrait aussi demander à Fevzi Karali de venir avec l'équipe A."