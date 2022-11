Frédéric Herinckx, seuls les soucis financiers ont conduit à votre démission d’entraineur de Givry ?

Oui, la détresse de mes joueurs est trop grande. Puisque Damien Raths ne respecte pas ses promesses, mon agent Christophe Puhl, Jacques Aubry, Christophe Coumont et moi-même avons dû faire les courses plusieurs fois pour les joueurs qui sont logés dans un gîte à Bertogne. Sinon, ils n’avaient rien à manger. C’est inadmissible et cela dure depuis trois mois. Nous nous sommes accrochés aux paroles de Damien Raths, mais on n’a rien vu venir. Je voulais que le staff soit payé et que les joueurs reçoivent leur primes.

Vous en voulez à Damien Raths ?

Oui, soit il s’engageait et respectait ses promesses soit il disait non dès le départ. On ne peut pas mettre des gamins qui sont dépaysés dans des conditions pareilles. Je ne connais pas sa situation financière, mais les engagements ne sont pas respectés. Je l’ai rencontré plusieurs fois, je lui ai envoyé des mails tantôt courtois tantôt plus directs. Sans réaction. Je me suis investi plus qu’un coach normal, mais le flou est total.

Vous connaissiez Damien Raths avant ?

Mon agent avait déjà collaboré avec lui du côté d’Uerdingen et Beggen où Damien Raths est président. Pour nous, c’était donc fiable. Il faut reconnaître que nous nous sommes trompés. Je regrette ce manque de communication de l’investisseur. On ne sait rien, il ne répond à rien. Dimitri Voronov était le relais avec lui, mais dès que l’on pose une question, il dit qu’il doit passer par Damien Raths.

L’équipe a-t-elle les qualités pour se maintenir en D3 ?

Nous avons construit l’équipe en dix jours, puisque j’ai signé le 19 août. Avec notre réseau, nous avons trouvé de bons joueurs. Damien Raths m’avait donné le feu vert pour les conventions, etc. Je souhaite à Givry le meilleur. Mais l’équipe a déjà perdu quelques joueurs et ce sera compliqué. Je dois souligner le travail et l’investissement de Jacques Aubry, un homme formidable qui se bat pour son club. Pour en revenir aux joueurs, certains étaient bout de force, on ne pouvait plus s’entraîner comme on le voulait. Autre exemple, Andy Atundu a joué en "moulés" (NDLR : crampons adaptés aux terrains secs) samedi sur un terrain hypergras. Il m’a dit: "Je ne peux déjà pas manger à ma faim, comment voulez-vous que j’achète des chaussures ?" Que voulez-vous lui répondre. J’ai tout tenté, j’ai perdu plus d’argent en essence (NDLR: il vient de Longwy) que je n’en ai gagné. Mais je ne regrette pas, le défi était excitant. Si les promesses avaient été tenues… Je suis persuadé qu’il y avait quelque à faire à Givry.

Vous désirez reprendre du service ailleurs ?

Oui, je suis toujours motivé. Je me suis plu à Givry, ce n’est pas un échec à mes yeux. Mais on ne se fera pas rouler deux fois.