En effet, le ralentisseur installé à la sortie de cette rue pose problème, abîmant certaines voitures à cause d’une bosse trop prononcée. Et bien plus qu’il n’y paraît visuellement.

Et pourtant, il a été construit selon les dimensions approuvées par les conseillers.Et sa conformité a été vérifiée plusieurs fois et confirmée.

Mais la Commune a décidé de réagir face aux complaintes et aux risques.Il a été décidé d’allonger les rampes de 1,05m à 1,75m, sans en changer la hauteur. "Cela devrait diviser par deux la pente", indique le mayeur Jean-Marc Franco.

Le coût des travaux pour cette modification est estimé à 7300 €.