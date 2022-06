Bertogne veut réagir : « Fermer l’accès aux cours d’eau pour notre bétail, incompréhensible »

Réunion en vue

Le bourgmestre Jean-Marc Franco explique que la commune disposait d’une dérogation spéciale, "mais que ce n’est plus possible du tout, pour personneet ce n’est pas faute d’avoir essayé.Mais on peut refaire la demande."

DanielDebarsy propose alors de se tourner vers différents secteurs et associations concernés, pour amener du poids à la requête.Proposition entendue par l’échevin Éric Demeuse: « Nous pouvons organiser une réunion en invitant les différents acteurs comme le DNF, le SPW agriculture, etc, ceux que vous désirez, et lancer la démarche.Pour faire pression, nous avons aussi besoin de vous. » Comme quoi, la majorité et la minorité à Bertogne peuvent aussi faire front, si les intentions se confirment.