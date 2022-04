Deux éboueurs ont sauvé un homme coincé sous sa camionnette, jeudi après-midi à Bertogne. Nous avons eu vent de cette histoire, et sommes parvenus à retrouver l’un de ces héros du quotidien.

Eddy Gillard ramasse nos poubelles depuis 29 ans, au sein de la société Remondis. Ce citoyen de Hamois, près de Ciney, avec son collègue Enès Sahbaz, a sans doute sauvé la vie d’un homme jeudi après-midi. Eux, vous diront, en toute humilité, qu’ils ont juste aidé.

Eddy Gillard ©-

Jeudi donc, ils se trouvaient rue Sur la Champagne à Bertogne, dans le cadre de la tournée habituelle, lorsqu’une dame a surgi, affolée, hélant les éboueurs.

" Elle tenait un bâton en main ", raconte Eddy, qui conduisait le camion poubelle. En fait, plutôt que d’un bâton, il s’agissait de la barre d’un cric. Affolée, elle explique que son mari est coincé sous une camionnette.

«Il avait le poids de la camionnette sur son thorax»

Avec son collègue Enès Sahbaz, Eddy Gillard se précipite sur les lieux. " Le monsieur était conscient, il avait tout le poids de la camionnette qui reposait sur son thorax, il n’aurait pas tenu comme cela une demi-heure! "

L’éboueur s’assure que le sexagénaire ne saigne pas, n’a pas de douleurs au cœur. " Je ne voulais pas aggraver la situation en soulevant la camionnette ", explique-t-il. La victime lui explique que le cric a basculé, peut-être parce que la camionnette était garée en pente, et qu’il s’est retrouvé coincé sous le véhicule.

Enès Sahbaz ©-

Ni une, ni deux, Eddy Gillard prend le cric, le répare et soulève la camionnette, libérant le sexagénaire.

" Quand on peut aider, on aide, commente tout sourire le Namurois. Je suis bien content qu’il s’en sorte aussi bien. C’est un coup du hasard, on était là au bon moment. D’habitude, on embête la circulation, car on est très souvent à l’arrêt. Mais on a les yeux sur tout, et comme on roule au ralenti, on peut facilement nous interpeller. "

Déjà un sauvetage à Bertrix, il y a un an

Il y a un an, Eddy était déjà intervenu pour sauver un citoyen en détresse, un Bertrigeois cette fois. " Je l’ai vu allongé, de l’autre côté de sa haie. Il était tombé d’un échafaudage. On l’a relevé, on a appelé une ambulance et il a été opéré dans l’après-midi. "

Quant au Bertognard, Eddy se promet de prendre de ses nouvelles lors de sa prochaine tournée. " La semaine prochaine je suis en congé, mais la semaine suivante, je m’arrêterai pour voir comment il va. "

Tel un ange gardien.