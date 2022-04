Motion et amendement sur la fusion rejetés, la minorité de Bertogne déplore: «C’est votre façon de faire»

+ À LIRE| Bastogne : la fusion approuvée à la majorité, les minorités s’abstiennent

La minorité a pris les devants en déposant une motion en début de séance.Son but, modifier l’ordre des points concernant la fusion, pour que l’intervention citoyenne et la demande de consultation populaire viennent avant l’approbation de la fusion.

+ À LIRE| Bertogne : Jean-Marc Franco a prêté serment comme nouveau bourgmestre (vidéo)

"Ce n’est pas un ordre logique, lit le chef de file du groupe Avec Vous, Jacques Aubry.De quoi avez-vous peur?Ce n’est pas une fusion, mais une absorption, qui n’était dans aucun programme.Vous avez vu les réactions vives, mais c’est vous qui les avez suscitées. Les réunions citoyennes ont été un fiasco.Vous avez une occasion unique de vous racheter, saisissez là".Une demande directement rejetée par la majorité, place à l’approbation de la fusion."Nous présentons nos excuses sur la façon un peu brutale de communiquer, débute le nouveau bourgmestre Jean-Marc Franco. Nous n’avons pas de mode d’emploi, nous voulons une approche sereine et constructive."

Et les échevins Éric Demeuse et Gretel Dequae-Schrijvers d’enchaîner en rappelant les avantages de cette fusion.De la proximité naturelle et institutionnelle au choix du partenaire qui serait imposé plus tard en passant par les aspects financiers, par la réduction du nombre d’élus et par le poids plus grand sur les décisions.

+ À VOIR| Consultation populaire refusée et 1ere étape de la fusion actée (vidéo)

"De quand datent les contacts? Et qui paye l’étude de la PWC?", interroge ensuite Louis Vaguet. "Les premiers contacts datent d’avril-mai, c’est nous qui avons contacté Bastogne et la décision date de septembre environ, répond le néo-mayeur.Les charges sont toujours plus lourdes sur nos services, déjà encombrés, alors pour pouvoir en proposer plus et assurer les existants, nous avons pensé à une fusion avec Bastogne.Pour l’étude, Bastogne paye tout."L’échevin Demeuse poursuit : "Vu la pression financière sur les Communes, si nous voulons tout pérenniser, il faut trouver des solutions ".

Pas de quoi convaincre la minorité."Il faut reconnaître la volonté de cacher ce projet, c’est un manque de respect.Pourquoi ne pas en avoir parlé au conseil, comme à Marche?", lance Daniel Debarsy. Les élus de la majorité se succèdent pour expliquer qu’ils voulaient d’abord avoir tous les éléments, dont le résultat de l’étude. "Avez-vous un exemple d’une Commune où ils en ont parlé et où la fusion s’est faite?", intervient Jean-Michel Poncin, président du CPAS.

«Juste une intention»

Pas le temps de souffler, dans une ambiance qui s’est tendue au fil du temps en restant correcte, Louis Vaguet enchaîne:"Vous avez augmenté l’IPP de 6 à 7% en novembre car vous aviez l’intention de fusionner. Vous auriez pu être explicite!"Franco de rétorquer:"C’était en septembre, pas en novembre.Et depuis combien de temps était-on à 6%? (NDLR: 30 ans).Combien sont encore à ce taux?".Jacques Aubry relance:"Vous ne trouvez aucun inconvénient, c’est dérangeant.Vous savez que la proximité se perdra.Et nos écoles, nos routes et nos maisons de village sont mieux qu’à Bastogne."

Louis Vaguet reprend la parole:"Il n’y a pas que du positif: l’IPP, les taxes foncières, sans parler des deux directeurs généraux et des élus qui seront augmentés vu que la population va dépasser 20000 personnes.Quid des collaborations avec les autres communes?"Il distribue ensuite un amendement que la minorité veut joindre à la décision.Sans même le lire, la majorité refuse!"C’est bien là votre façon de faire",déplore la minorité. " Vous avez vous-même dit que la population n’était pas contre la fusion, pourquoi l’être?", répond Jean-Marc Franco, qui ne tarde pas pour lancer le vote.

Après avoir voté en faveur, Claudy Collet, conseiller de la majorité, intervient:"Je n’étais pas pour au début, mais j’ai parlé avec les jeunes et j’ai changé d’avis.Mais il faut être clair, ici, ce n’est qu’une intention. Si cela avait été dit, plutôt que d’en parler comme si tout était fait, vous n’auriez pas eu autant de signatures pour votre pétition."

L’approbation de la fusion volontaire passe à la majorité, la minorité votant contre.Le dossier reviendra bientôt sur la table du conseil pour, cette fois, la déclaration de fusion.Et il devra être définitivement introduit auprès de la Région wallonne avant le 31octobre 2022.