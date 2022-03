Bertogne : René Lambert, bâtisseur bon vivant passionné de nature, est décédé

«Curieux des hommes et de la nature»

Il faut dire que le Bertognard n’était pas du style à hésiter lorsqu’il fallait prendre une décision."René savait trancher et faire preuve de caractère, pas toujours bon d’ailleurs, sourit sa filleule.Il était souvent têtu, un peu braqué comme on dit. Mais ses mouvements d’humeur n’avaient d’égal que ces fous rires et ces jeux d’esprit. Il était vif, piquant, un peu pince-sans-rire.Son humour nous embarquait tous et nous faisait voir la vie du bon côté, de façon plus légère."

Attaché à ses hommes, il était aussi curieux des autres, généreux "et tellement humain". Curieux de la nature aussi.Véritable expert des champignons, il aimait les cueillir et passait beaucoup de temps en forêt, "surtout depuis sa pension en 2014, indique son frère Paul.C’était un vrai amoureux de la nature.Il aimait aussi la chasse, avec le respect des animaux.Il s’y est d’ailleurs fait pas mal d’amis. Il faisait partie du conseil cynégétique de la région et gérait aussi un patrimoine forestier."Bon vivant, René ne rechignait jamais à partager un vin de qualité avec ses amis,"aussi bien attablé dans un bon resto qu’assis sur un tronc d’arbre en pleine forêt", souffle Stéphanie Lambert.

Tout cela ne l’empêchait pas de veiller sur sa famille. Avec sa femme Maria Hinck, le Bertognard a eu une fille, Diana.La tribu s’est ensuite agrandie de cinq petites-filles. "C’était un papy gâteau, qui adorait passer du temps avec ses petits-enfants", souligne Paul Lambert. "Il aimait gâter ses proches", ajoute Stéphanie.

Si l’entreprise Lambert Frères est entre de bonnes mains (avec la reprise depuis 2014 par une autre fraterie, Stéphanie et Benjamin, qui sont les enfants de Paul), René Lambert n’en laissera pas moins un fameux vide dans la vie quotidienne de tous ceux qui ont eu la chance de le fréquenter et de partager, avec lui, un moment d’amitié. Sa famille et ses amis lui ont dit un dernier au revoir mardi, lors de ses funérailles à l’église de Bertogne,