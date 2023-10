Á Bastogne, "les socialistes auront des candidats aux élections communales"

"Nous n’étions plus que trois (NDLR: Thierry Fosseprez, Michel Manant et elle-même) lorsque j’ai repris la présidence de la section locale en août 2022, sur demande de Charles Coibion et de Mélissa Hanus, reconnaît la nouvelle présidente Jeannine Geenens. Le but était de redynamiser et le défi est en passe d’être réussi puisque nous sommes actuellement une soixantaine."

La Bastognarde de 62 ans, fonctionnaire à la Région wallonne, poursuit: "Les socialistes auront bien des candidats présents aux élections communales".

"Ce ne sera pas avec les C +"

Reste à savoir sous quelle forme. Avec sa propre liste d’ouverture ou en rejoignant une autre ? Tout reste ouvert. Ou presque. "Ce ne sera pas avec les Citoyens positifs, je n’étais pas la présidente à l’époque et ce sera complètement différent d’avant, assure-t-elle. Mais je ne sais pas encore dire comment cela va se passer, si nous allons présenter notre propre liste, qui serait peut-être d’ouverture, ou autre. Nous devons encore discuter. Nous y verrons plus clair à la fin de l’année." Jeannine Geenens, qui ne dévoilera aucun nom, admet n’avoir encore aucun contact avec les autres groupes.

Après la constitution un peu surprise, car rare dans la commune, d’une liste Écolo, c’est donc un autre groupe politique qui repointe le bout de son nez sur la scène bastognarde. Et qui se sépare lui aussi officiellement des Citoyens positifs.