Il incendie la voiture de son ancien avocat de Bastogne

L’avocat lui avait dit qu’il devait recevoir environ 18 000 euros, mais il n’a finalement reçu que 1 400 euros. Maurizio Ceniviva s’est rendu chez l’avocat et ce dernier lui a expliqué qu’il avait prélevé ses honoraires sur le montant du dédommagement dès lors que l’assurance du prévenu n’intervenait que pour un certain montant. Quelques jours plus tard, début septembre, Maurizio Ceniviva est allé "mettre un ticket" dans la boîte aux lettres de l’avocat, suivi d’un mail, puis quelques jours plus tard d’un "autre ticket" parlant de l’argent et du décompte. La première lettre exigeait le paiement d’un montant de 16 600 euros sur son compte. La veille de la réception de ce document, Maurizio Ceniviva est venu au cabinet et a déclaré qu’il allait lui arriver quelque chose, qu’il était allé à Bruxelles chercher des gens.

Le 15 septembre 2020, à 1 h 04, l’avocat et son épouse ont été éveillés en sursaut par deux déflagrations suivies d’un Klaxon incessant. Ils ont découvert que la Jaguar utilisée par l’avocat était la proie d’un incendie. Des flammes de plusieurs mètres s’échappaient de l’arrière de la voiture. Les vitres et les roues ont explosé. La police, qui se trouvait non loin de là en intervention, est arrivée sur place en moins de cinq minutes. Directement, l’avocat a porté ses soupçons sur Maurizio Ceniviva, un ancien client, qui l’avait menacé quelques jours plus tôt. Les pompiers ont rapidement maîtrisé l’incendie. Un petit jerrycan de couleur blanche avec un robinet dont le bouchon sent fortement l’essence a été retrouvé non loin de là. La voiture du suspect a été filmée à moins de 250 mètres des faits au moment de ceux-ci.

Explications loufoques

Au départ, Maurizio Ceniviva a démenti s’être trouvé sur place. Mais lorsque la police lui a signalé que son véhicule avait été filmé, il a donné toute une série d’explications des plus loufoques. Il a évoqué qu’il était sur place pour réaliser des réparations à sa voiture avant de prétendre avoir un rendez-vous avec une mystérieuse femme dont il ne connaissait ni le nom, ni l’adresse, ni même le numéro de téléphone. L’analyse de téléphonie a terminé de déterminer qu’il se trouvait bien sûr place. Les magistrats de la cour ont confirmé la peine prononcée par le tribunal correctionnnel.