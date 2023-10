Une aire de liberté pour les chiens verra le jour dans le parc Elisabeth de Bastogne, au printemps

L’endroit permettra aux propriétaires de balader librement leur animal, sans déranger les autres usagers. Un vrai plus pour les propriétaires canins, surtout ceux vivant en appartement ou n’ayant pas de jardin. "Cela répond à une demande des habitants, d’autant que de plus en plus de gens ont des animaux de compagnie, a indiqué le bourgmestre Benoît Lutgen. Elle sera installée en bord de parc, du côté de la rue des Scieries (N.D.L.R. : parallèle à la rue Joseph Raskin), et divisée en deux zones entre les gros et les petits chiens." Le critère entre les deux est le poids de 10 kg. Ce qui a fait quelque peu débat. "Il fallait une base donc nous avons pris celle-là, a précisé le mayeur. Mais nous n’allons pas regarder au gramme près ni peser les chiens à leur entrée."

Deux conditions sine qua non

Plus globalement, "il y aura sans doute des ajustements au fil du temps, a assuré Benoît Lutgen. Nous voulons d’abord que les propriétaires de chiens soient responsabilisés et que l’endroit reste propre. Une caméra surveillera l’endroit et si une personne se comporte mal, elle sera exclue."

L’endroit, d’une superficie totale de 2 800 m2, avec une partie boisée, sera ouvert de 8h à 22h et accessible aux chiens qui sont vaccinés et pucés. Il sera aussi aménagé pour que les humains puissent s’y poser, avec une vue sur l’ensemble du parc. Questionné par la minorité, l’échevin du Bien-être animal Bertrand Moinet a expliqué qu’ils s’étaient inspirés d’autres exemples, dont celui de Chevetogne, pour élaborer ce projet. Le conseil consultatif du Bien-être animal, lancé avec Bertogne fin 2022, a également été consulté. L’ouverture de cette aire de liberté est prévue aux alentours du printemps 2024.

L’accrobranche abandonné

Cette initiative s’ajoute au projet de dynamisation du Parc Elisabeth, qui profite de subsides de la Région wallonne. Un dossier qui est également passé sur la table du conseil lundi soir, pour approuver la désignation d’Idélux Projets Publics en tant qu’assistant à la maîtrise d’ouvrage. Un point approuvé à l’unanimité. Jessica Mayon, membre indépendante (MR) de la minorité, en a profité pour se faire l’écho des craintes de citoyens de voir le parc dénaturé, tout en soulignant que "c’est un super projet". " L’objectif n’est clairement pas de le dénaturer, mais d’amener une meilleure organisation de l’espace, tant pour les activités que la mobilité, a rassuré le bourgmestre. Le projet a déjà été adapté, en abandonnant par exemple l’accrobranche, car cela aurait provoqué des nuisances sonores pour les riverains. "

Une étude facturée 37 000€ par Idélux, soit "187 € par heure, c’est démentiel"

"Bastogne ayant eu des soucis d’inondations, nous lançons une première salve de travaux pour rencontrer au mieux les particularités de chaque endroit concerné, pour une approche sur mesure", a expliqué Benoît Lutgen, au moment d’approuver une convention avec Idélux Eau pour la réalisation d’une étude hydraulique à Rachamps. Vivant dans une des zones concernées, le conseiller de la minorité Frédéric Lambert (C+) était vraiment partagé: "Je fais la différence entre le fond et la forme. Je soutiens le fond, mais sur la forme, pourquoi dépenser 37 000€ pour Idélux alors que le problème est connu depuis longtemps. Un lotissement que vous avez accepté n’a rien arrangé, mais les solutions, dont un drainage, sont connues. Nous en avions même discuté avec un échevin qui était d’accord."

Le bourgmestre, tout aussi partagé, a répondu: "Nous n’avons pas la capacité pour gérer toutes les procédures de ce genre, c’est pourquoi nous devons faire appel à Idélux. Mais au niveau du montant, je suis d’accord avec toi. Cela donne un tarif de 187€ par heure, c’est démentiel! C’est un autre débat. Mais ici, nous n’avons pas vraiment le choix. Le coût est élevé, mais cette étude est nécessaire". Les C+ ont voté contre ce point, alors que Benoît Lutgen a, par la suite, profité du dossier du parc Elisabeth pour souligner les bonnes compétences de l’intercommunale.

Toujours par rapport aux inondations, une étude hydraulique va être aussi commandée pour la rue d’Assenois. Et des travaux d’égouttage ont été approuvés aux rues de la Croix Blanche, Leclerc, Chanteraine, des Récollets et des Hêtres. Pour cette dernière, la création d’une conduite de refoulement est également prévue.

Place de taxiUn stationnement va prochainement être réservé aux taxis le long de la place McAuliffe. Cela fait suite à la demande d’un Bastognard qui a lancé sa société, nommée Taxiba. "Cela répond à un besoin d’une partie de la population", a complété Benoît Lutgen.

Modification budgétaireLa deuxième modification budgétaire pour l’année 2023 a été approuvée à l’unanimité.Elle consistait principalement à "des ajustements techniques et une mise à niveau des index", a précisé l’échevin Bertrand Moinet. Jessica Mayon (MR) et Frédéric Lambert (C+) ont remercié le travail de la commission Finances. Frédéric Lambert ajoutant : "Je sais maintenant que 120 000€ sont consacrées aux illuminations de Noël".

Travaux La route entre Marvie et Lutrebois va être rénovée, pour un coût de 495 000€ TVAC.