Plus de 50 coups de poing et pied à sa victime à Bastogne: 4 ans de prison requis

L’homme, un Bastognard, n’est pas un inconnu de la Justice et des forces de l’ordre. Désœuvré et marginalisé, il a déjà été condamné, fait quelques séjours derrière les barreaux, mais à chaque sortie ou presque, il refait parler de lui.

Devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau, il doit aussi répondre d’une altercation, à nouveau vidéofilmée, à l’hôtel du Sud où on avait refusé de le loger. Il a volé plusieurs articles alimentaires au Carrefour de Bastogne. Il a usé de violence pour voler le smartphone d’une connaissance, ce qu’il conteste.

Lors d’une sortie de prison, hébergé chez un monsieur bien plus âgé que lui et fragilisé, il use à nouveau de violences. Son hôte n’ose pas dénoncer les faits, et c’est finalement le CPAS de Bastogne qui alertera le Parquet.

Et puis, il y a donc la scène du parc Élisabeth.

Tout cela sur fond d’alcool, voire de drogues.

Antisocial

"Sur ces cinq faits, quatre sont particulièrement violents, relève le substitut Pierre d’Huart. L’expert psychiatre conclut à un risque de récidive extrêmement élevé" en mentionnant une personnalité antisociale, proche de la psychopathie. Pas très rassurant comme expertise. Pas étonnant que le Parquet ait requis 4 ans de prison.

"Ce n’est pas un mauvais gars, assure Me François Fadeux, qui le conseille depuis de nombreuses années. Sa situation judiciaire, médicale et personnelle se détériore au fil des ans. Monsieur est marginalisé, une lourde peine de prison renforcera sa marginalisation. Quand il sort de prison, c’est pire. Il mérite d’être soigné. 4 ans de prison, ce n’est pas humainement justifiable." Interrompu par son client, il plaide pour une libération assortie de conditions conséquentes.

Le prévenu promet de ne plus se rendre à Bastogne. "J’irai à l’abri de nuit d’Arlon. S’il est rempli, je m’achèterai une tente, ou je dormirai sur le trottoir." La juge Françoise Hertay lui rappelle que s’il est libéré, il doit trouver un domicile.

"Il y a des criminels, ils vont en prison. Et il y a des gens comme moi qui ne sont pas criminels, et en restant en prison, vont le devenir ", insiste le prévenu, qui ne s’est pas forcément rendu service en prenant longuement la parole, après la plaidoirie de son avocat.

Jugement le 7 novembre.