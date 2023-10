Qui produit le meilleur yaourt en province Luxembourg ? Ce concours va y répondre

Une diversité et une richesse constatées et mises en avant par la cellule Agriculture de la Province de Luxembourg, via un premier concours du meilleur yaourt au lait de vache, organisé cette année.

Au total, ce sont 14 producteurs qui ont accepté de participer. Et dont les produits ont passé l’étape de l’épreuve organoleptique ce mercredi matin, à la salle Al Gritchète à Bastogne. Un yaourt nature et un yaourt fruité de chaque candidat ont ainsi été goûtés et notés par les 12 membres du jury. Un jury de qualité composé de restaurateurs, de fromagers, d’un maître cuisinier ou encore de journalistes, et présidé par Peter De Cock, éleveur fromager et créateur du concours du meilleur fromage au lait cru de Wallonie. C’est ce dernier qui a préparé une grille d’évaluation, reprenant l’aspect, l’odeur/arôme, la texture ou encore l’arrière-goût ; à partir de laquelle les jurés ont travaillé. Chacun prenant le temps d’analyser et de goûter les deux produits de chaque ferme luxembourgeoise.

Pour participer, ces derniers devaient répondre à certaines exigences, notamment être de fabrication artisanale, être dans notre province et, évidemment, respecter les réglementations en matière de sécurité alimentaire.

Cette initiative est la deuxième du genre organisée par la Province, après le déjà bien établi concours du beurre de lait cru. Mais pourquoi le yaourt ? "Nous nous sommes rendu compte que de plus en plus de producteurs se diversifiaient dans les yaourts et que les écoles et crèches en consomment de plus en plus, c’est dans l’air du temps", explique Coralie Bonnet, députée provinciale en charge de l’Agriculture.

Glace, boudin ou autre l’an prochain ?

Si le concours du beurre va continuer dans son format traditionnel, cette deuxième compétition va, elle, mettre en avant un produit différent chaque année. "Ce pourra être un autre produit laitier ou un produit viandeux, nous le dévoilerons l’an prochain", précise la députée provinciale. C’est que, quel que soit le produit ciblé, ce type de concours est "une belle manière de mettre en valeur la qualité de nos producteurs locaux, souligne Coralie Bonnet. Cela permet aussi à nos services d’identifier et de lister les producteurs. Puis d’en faire la promotion et de favoriser le circuit court. Il faut d’ailleurs souligner le bon travail du service “Alimentation durable”, lancé en 2021, qui fait partie de la cellule Agriculture de la Province."

Il faudra, par contre, faire preuve de patience pour connaître le nom des producteurs participants ainsi que les résultats. Les trois lauréats seront annoncés lors d’une remise des prix organisée le mardi 14 novembre.

les membres du jury

Le jury, sous la présidence de Peter De Cock (éleveur fromager), est composé de : Nathalie Antoine (directrice de crèche), Monia Aouini (restauratrice), Jean-Luc Bodeux (journaliste), Benoît Bourivain (maître-cuisinier), Laurent Demeffe (professeur d’un pôle fromage), Paul Depauw (reponsable d’une coopérative fromagère), Catherine Desert (responsable d’une ADL), Philippe Herman (journaliste), Mikael Roels (chef cuisinier), Michel Son (restaurateur), Anne Walhin (fromagère) et Jeannine Widart (fromagère).