Bastogne : Benoît Lutgen devrait viser un nouveau mandat de bourgmestre, mais face à qui ?

La donne est plus claire du côté des deux majorités, à tendance "Engagés", qui se rejoindront sur la liste d’ouverture du bourgmestre. Même s’il ne confirme pas encore sa candidature, cette liste sera emmenée, sauf énorme surprise, par Benoît Lutgen. Les échevins devraient, en grande majorité, également repartir pour un tour. Avec, on peut le supposer, un Bertrand Moinet dont le nom fait écho à Bertogne, où son père Bernard a longtemps été bourgmestre.

Franco candidat

Du côté des candidats bertognards, le mayeur Jean-Marc Franco confirme qu’il se présentera. C’est plus incertain pour sa première échevine Gretel Dequae-Schrijvers, devenue CEO dans sa société. "Je dois voir avec le boulot car je ne me présenterai pas si je ne sais pas assumer derrière", dit-elle. Quant à Éric Demeuse, il doit encore prendre sa décision: "Il faut pouvoir dégager du temps pour assumer et de l’autre côté, il y a la fusion et je ne veux pas abandonner la Commune". La troisième échevine Christine Ney est également toujours en réflexion. La certitude, c’est que, pour constituer cette liste, "il faudra faire des choix, qui seront opérés en fonction des projets, précise Benoît Lutgen, qui dispose de plus de candidats que de places disponibles. Nous faisons les choses dans l’ordre, d’abord le programme et le projet puis viendra le temps des candidats. D’ici là, nous sommes mobilisés pour les projets à Bastogne et Bertogne."

Coralie Bonnet de retour ?

Le bourgmestre ajoute: " Ce sera une liste d’ouverture, avec de nouvelles personnalités de la société civile et de différentes tendances. Et nous veillerons à avoir une représentation des différentes entités, afin que tous les électeurs soient respectés où qu’ils habitent." Dans ces candidats, peut-on imaginer le retour de Coralie Bonnet, troisième élue en voix de préférence en 2018 qui a été échevine avant de devenir députée provinciale en juin 2022 ? La porte ne semble pas entièrement fermée, mais sachant que les chances sont réelles qu’elle soit reconduite à son poste à la Province, elle ne pourrait dès lors pas s’asseoir dans un siège communal.

Enfin, une autre question taraude les Bertognards: combien d’échevins auront-ils dans le prochain collège ? En cas de succès, on imagine qu’ils devraient hériter de deux sièges au moins. À confirmer.

Jessica Mayon dit oui au MR, mais non au C +

Un succès que seule une liste très costaude semble pouvoir empêcher. Mais à l’heure actuelle, le tableau semble assez flou. C’est que la situation est particulière. La logique voudrait que les minorités actuelles assemblent leurs forces, entre les représentants MR (la minorité à Bertogne et Jessica Mayon à Bastogne), et les Citoyens positifs. Sauf que les affres de la législature actuelle sont passées par là. Jessica Mayon a été exclue des C + en février 2020 et leur entente ne s’est clairement pas améliorée depuis. Un remariage étonnerait, mais les circonstances peuvent-elles amener à une surprise ? Pour certains, a-t-on entendu, c’est la seule solution réaliste pour peser réellement sur ces élections.

Le chef de file des C +, Michel Staes, ouvre la porte, reconnaissant que "la fusion imposée a changé la donne", tout en assurant que "personne ne sait actuellement quelle liste sera présentée, il est encore trop tôt, surtout avec les élections régionales entre-temps qui peuvent modifier la donne".

Louis Vaguet candidat si…

Du côté du MR bertognard, Louis Vaguet n’éclaire guère plus les zones d’ombre, en dehors de sa candidature: "Je confirme que je me présenterai… s’il y a une liste pour y aller. Là, il n’y a encore rien, cela devrait se décanter dans les prochains jours. Jessica Mayon ? C’est aussi la question, nous verrons comment ça peut se passer." Ses colistiers Daniel Debarsy et Philippe Guillaume sont dans la même optique. Par contre, Jacques Aubry, par ailleurs conseiller provincial, est moins sûr de poursuivre au niveau communal, étant toujours en réflexion. Julien Lindt et Alexandra Grandjean ne remettront, eux, pas le couvert.

Jessica Mayon figure au centre de bien des discussions. "Oui, je suis toujours motivée à poursuivre au niveau communal, mais pour le moment, c’est trop tôt, il n’y a rien de décidé, commente l’intéressée. Je me concentre d’abord sur les dossiers actuels, tout en écoutant les idées et en prenant la température. La patience est mère des vertus. " Elle est tout de même claire sur un point. "J’entends beaucoup de choses à mon sujet, mais non, je ne serai pas sur la liste du bourgmestre, ni des Citoyens positifs. Je ne m’engagerai pas dans ce type de projets comme présentés actuellement", éclaire-t-elle, précisant qu’elle discutera, avant toute, avec les candidats MR. Y aura-t-il deux listes, une C + et une MR, ou une seule ? C’est toute la question.

La surprise Écolo

C’est une petite surprise puisqu’ils sont plutôt discrets depuis plusieurs élections communales: les Écolos seront bien présents en octobre 2024 avec une liste qu’ils espèrent complète.

Les noms de Jean-Marie Constant (Bertogne), Sébastien Martini (Bastogne) et Léa Gaudron (Bastogne) ont ainsi filtré. "L’objectif est de présenter une liste complète Écolo et d’ouverture, avec un projet qui nous représente à 100%", confirme Sébastien Martini, qui multiplie les rencontres et les contacts.

Quid de Défi ?

Des élus Défi feront-ils partie des C+, comme en 2018 ? "Vu la situation particulière, il est trop tôt pour savoir ce qu’il sera possible de faire", répond Jean-Claude Crémer, seul élu, au CPAS de Bastogne.